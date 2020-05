Schwelm: Taxifahrer schlägt bewaffnete Räuber in die Flucht

Profigangster waren die beiden jungen Männer mit Sicherheit nicht. Das ändert aber nichts daran, dass die Polizei mit Hochdruck nach dem Duo fahndet, das in Schwelm recht dilettantisch einen Taxifahrer überfallen wollte. Der 67-Jährige schlug die beiden Maskierten jedoch in die Flucht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu der Tat und den unbekannten Täter.

Die Geschichte beginnt am Freitagabend, als der Taxifahrer von seiner Zentrale mitgeteilt bekommt dass er Fahrgäste an der Ehrenberger Straße in Schwelm aufnehmen möge. So weit nichts besonderes für den Mann, der gegen 22.20 Uhr auch an dem Abholort wie bestellt eintrifft. Doch als der 67-Jährige die Fahrertür aufmacht, um zu der angegebenen Adresse zu gehen und seine Fahrgäste einzuladen, ändert sich die Situation schlagartig.

Möglicherweise eine Pistole

Aus einem Fußweg kommen plötzlich zwei Männer auf ihn zu. Sie sind komplett in schwarz gekleidet, haben ihre Gesichter mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer, so wird es der Taxifahrer später der Polizei mitteilen, hat „einen Schusswaffen ähnlichen Gegenstand“ auf ihn gerichtet. „Weiter lässt sich das nicht konkretisieren“, sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die beiden Maskierten gingen anschließend auf den Wagen zu und griffen gezielt in die Fahrertür, um die Geldbörse mit den Einnahmen des Taxifahrers an sich zu nehmen. Doch der Fahrer reagierte, griff seinerseits nach dem Portemonnaie und es gelang dem 67-Jährigen tatsächlich, den beiden jungen Männern dieses wieder zu entreißen. „Das war mit Sicherheit eine sehr leichtsinnige Aktion“, sagt Sonja Wever. Doch sie hatte Erfolg. Denn die beiden Räuber verzichteten auf Gewaltanwendung, statt dessen zeigte lediglich einer der beiden mit dem Schusswaffen ähnlichen Gegenstand in Richtung des Fahrers und forderte von ihm die Geldbörse.

Opfer ruft laut um Hilfe

Doch der dachte gar nicht daran, seine Einnahmen abzugeben, rief statt dessen laut um Hilfe. Darauf wurde schließlich ein 59-jähriger Anwohner aufmerksam, der auf der Straße unterwegs war und den Schreien folgte. Er kam dem Mann zur Hilfe geeilt, und als die beiden Räuber dies sahen, ergriffen sie die Flucht. Der Taxifahrer verständigte die Polizei, die umgehend eine Nahbereichsfahndung einleitete, die jedoch negativ verlief.

Daher erhofft sie sich aus der Bevölkerung Hinweise auf die Täter, die beide wie folgt beschrieben werden: schlank, etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, südländische Erscheinung, sprachen gebrochenes Deutsch, trugen eine schwarze Maske, eine schwarze Sturmhaube, schwarze Oberbekleidung und schwarze Hosen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Ennepetal unter 02333/ 91664000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.