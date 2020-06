Schwelm: Unbekannter überfällt Bäckerei

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter eine Bäckerei in Schwelm überfallen.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 5 Uhr. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Hauptstraße erwischte eine männliche Person in den Büroräumen der Bäckerei.

Der unbekannte männliche Täter, 170-175cm groß und dunkel gekleidet, mit einer Art Skimaske auf dem Kopf, sprach die Mitarbeiterin auf Deutsch mit Akzent an und forderte Geld. Als sie ihm mitteilte, dass sie keinen Zugang dazu habe, drängte er sie in einen Nebenraum und flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.