Schwelm: Unmut über zu wenig Mülleimer

Nicht nur in den Rathäusern wird unser Heimat-Check aufmerksam gelesen. Auch bei den Lesern dieser Zeitung werden die Ergebnisse unserer Serie akribisch verfolgt. Und die Bürger in den drei Städten haben ihre ganz eigene Meinung zu den verschiedenen Themenbereichen. Besonders die Sauberkeit in den Städten hat es den Menschen angetan und sie liegt ihnen am Herzen. Jürgen Schmalenbach stinken beispielsweise die abmontierten Mülleimer in Schwelm. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

„400 Papierkörbe hat Schwelm mal gehabt. Jetzt sind es gerade noch 140“, sagt der Hundehalter. Sein Weg führt ihn häufig von der Kirchstraße zum Sportplatz Wilhelmshöhe - ein beliebter Treffpunkt von Hund und Herrchen mit Gleichgesinnten. 22 Säckchen mit Hundekot hat der Schwelmer letztens auf dem Weg dorthin im Gebüsch gezählt. „Der Hundekot wird gesammelt, aber man weiß dann nicht, wohin damit“, sagt Schmalenbach. „Die Stadt ist schmutzig“, so seine Feststellung.

Ein Fall für eine großangelegte Sanierung: das Ehrenmal an der Sophienhöhe Foto: Bernd Richter / WP

Auch dem Ehrenmal an der Sophienhöhe könnte seiner Beobachtung nach mehr Pflege gut tun. Das Unkraut dort stehe schon 20 Zentimeter hoch. Ebenso der bauliche Zustand der Anlage, die an die Gefallenen beider Weltkriege erinnern soll und in den zurückliegenden Jahrzehnten häufig im Mittelpunkt der Gedenkfeier zum Volkstrauertag stand, ist ein Fall für eine großangelegte Sanierung. Eine großformatige Abdeckplatte der Mauer liegt bereits im Rasen, Bruchsteinmauerwerk ist herausgebrochen oder hängt nur noch lose im Steinverbund. Und immer wieder Risse, die die Mauer durchziehen. Wasser kann ungehindert an vielen Stellen eindringen, so dass Frost weiteren Schaden anrichten kann. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis weitere Mauerteile herausbrechen.

Auf einer Bronzetafel ist die Geschichte des Ehrenmals nachzulesen. 1931 wurde das Ehrenmal an der Drosselstraße als Erinnerungsstätte für 697 im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten errichtet. Nach den Zielen der Erbauer war es nicht in erster Linie Mahn- und Gedenkstätte für die zehn Millionen Toten des Krieges, sondern hauptsächlich Stätte der Heldenverehrung. 1979 wurde auf Anregung des Verbandes der Heimkehrer eine Tafel zum Gedenken an die 55 Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges angebracht, der im Jahre 1939 mit dem Überfall auf Polen begonnen wurde. 1990 wurde das Bauwerk als Mahnmal für den Frieden für mehrere hunderttausend DM aufwendig renoviert.