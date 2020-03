Schwelm wählt dieses Jahr Integrationsrat

Schwelm. Schwelm war seit 1972 vorbildlich im Bereich Integration aufgestellt und will dies fortführen. In diesem Jahr wird der Integrationsrat gewählt.

Die Tage des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm, kurz KAMS genannt, sind gezählt. Mit der ersten Wahl eines Integrationsrats im Zuge der Kommunalwahl am 13. September 2020 hört das städtische Gremium auf zu Bestehen. Das neu geschaffene Gremium als Nachfolgeorgan des KAMS wird dann die Interessen der ausländischen Mitbürger in Schwelm vertreten.

Schwelm war in Fragen der Integration von Menschen, die im Ausland ihre Wurzeln haben, schon sehr frühzeitig vorbildlich aufgestellt. Bereits seit 1972 vertritt der Koordinierungskreis erfolgreich die Interessen der hier lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Er setzt sich für ein friedvolles Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen ein, hat auch maßgeblich das Internationale Folklorefest, das einmal im Jahr in der Kreisstadt gefeiert wird und die vergangenen Jahre immer auf dem Märkischen Platz stattgefunden hat, mit geprägt. Der KAMS wurde stets für die Dauer der Ratslegislaturperiode gebildet und besteht aus Vertretern ortsansässiger Wohlfahrtsverbände, je einen Vertreter der dem Rat angehörigen Fraktionen, dem Sozialdezernenten und ausländischen Mitbürgern, die nach vorheriger Auswahl mittels Ratsbeschluss bestimmt wurden.

4018 ausländische Mitbürger

Das ist beim neuen Integrationsrat nun anders. Sybille Liebscher, Koordinatorin für die Kommunalwahl, informierte die Mitglieder des KAMS über Wahl und Aufgaben des neuen Gremiums. Die Hürde zur Bildung eines Integrationsrats in einer Stadt ist niedrig. „200 Unterschriften braucht man. Wir liegen mit mehr als 260 Unterschriften deutlich darüber“, so die Stadt-Mitarbeiterin. Eine weitere Voraussetzung ist, dass innerhalb der Grenzen einer Gemeinde mindestens 2000 ausländische Mitbürger leben. Dann kann die Wahl eines Integrationsrates auf Antrag erfolgen. In Schwelm gibt es 4018 Wahlberechtigte plus die Eingebürgerten.

Infobox Auch Doppelstaatler sind willkommen Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Integrationsratswahlen statt. Die Integrationsräte sind die Fachgremien zur Gestaltung einer erfolgreichen Integrationspolitik in den Kommunen. Sie sind die einzig demokratisch legitimierte Vertretung aller Migrantinnen und Migranten Nordrhein-Westfalens. Somit bieten sie für zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund die alleinige Möglichkeit der politischen Mitbestimmung durch Wahlen und die Mitarbeit in einem gewählten Gremium. Wahlberechtigt sind alle in der Kommune lebenden ausländischen Mitbürger ab dem 16. Lebensjahr und auch die Menschen, die eine Doppelstaatsbürgerschaft (Deutsche sind und eine andere Nationalität besitzen) vorweisen können. Wahlberechtigt sind auch alle Menschen, die eingebürgert worden sind.

Die Fristen sind gleich der Kommunalwahl. Bis zum 16. Juli 2020, 48 Tage vor der eigentlichen Wahl, können Wahlvorschläge eingereicht werden. Wer kann gewählt werden? Die Antwort überrascht. „Es kann auch ein Deutscher gewählt werden, obwohl er selbst nicht wahlberechtigt ist“, sagt Sybille Liebscher. Die Person muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Nicht wählen dürfen übrigens Asylbewerber und Asylbewerber, denen die Abschiebung droht.

Stadtrat entsendet weitere Mitglieder

Am 23. April entscheidet der Rat über die Anzahl der Sitze des Integrationsrates und damit auch die Anzahl der direkt zu wählenden Vertreter der ausländischen Mitbürger Schwelms. Der Rat entsendet weitere Mitglieder in den Integrationsrat mit einer Einschränkung. In Summe muss die Anzahl der durch den Rat entsendeten Mitglieder des Integrationsrats mindestens eine Stimme weniger haben als die der gewählten Vertreter. Und wo finden sich die Vertreter der Wohlfahrtsverbände in dem neuen Gremium wieder? Die kann der Rat beispielsweise ähnlich wie die sachkundigen Bürger in den Integrationsrat entsenden.

Die Wahl am 13. September läuft wie folgt ab. Stimmbezirke und Wahllokale sind identisch mit den Wahllokalen zur Kommunalwahl. Aber: Es gibt separate Wahlurnen und ein separates Wählerverzeichnis. Die Wahlurnen werden nach 18 Uhr eingesammelt und zentral im Rathaus ausgezählt, um das Wahlgeheimnis zu wahren.

Auch die Möglichkeit der Briefwahl gibt es. Der Integrationsrat wird für die die Dauer der Wahlperiode (fünf Jahre) gebildet.