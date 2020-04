Schwelm: Welle der Empörung nach öffentlichem Gebetsruf

Der erste öffentliche Gebetsruf der muslimischen Gemeinde in Schwelm hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Auch, weil es bei der Premiere eine Panne gab. Die Übertragung war zu laut.

Das war passiert

Die muslimische Gemeinde hat am Dienstagabend erstmals in Schwelm öffentlich zum Gebet gerufen. Der Gebetsruf erfolgte zum Sonnenuntergang gegen 20.20 Uhr und wurde vom Imam und einem weiteren Mitglied der Gemeinde gesprochen. Zwei Lautsprecher hatten das vierminütige Gebet in arabischer Sprache und das anschließende kurze Bittgebet auf Deutsch auf die Hattinger Straße und auf die Berliner Straße übertragen. Die Gemeinde will den Gebetsruf als Zeichen der Solidarität und Stärkung in schwierigen Zeiten verstanden wissen. Die Aktion soll – wie das gemeinsame Glockenläuten der christlichen Kirchen zur Corona-Zeit – ein Aufruf zum Gebet sein – für daheim und doch gemeinsam. Die Stadt Schwelm hatte dem Gebetsruf in der Corona-Zeit ihre Erlaubnis erteilt.

Reaktionen der Menschen

Die Reaktionen auf den ersten öffentlichen Gebetsruf in Schwelm waren heftig. Viele Anwohner wurden vom Gebet überrascht. Auch in den Sozialen Netzwerken löste der Ruf eine Welle der Empörung aus – zumal es bei der Premiere eine Panne gab. Die Übertragung auf die Straße geriet viel zu laut.

Reaktion der Gemeinde

Der muslimischen Gemeinde ist die Panne sehr unangenehm. Noch in der Nacht verfasste Mesut Erarslan, Vorstandsmitglied der Ditib-Gemeinde, einen Rundbrief per E-Mail, in dem er um Entschuldigung bat. „Wir hatten alles unternommen, um die Ansammlung von in Schwelm lebenden Muslimen zu vermeiden, dies ist uns auch sehr gut gelungen. Allerdings haben wir die Lautstärke aus den Augen verloren. Daher bitten wir um Entschuldigung“.

Was genau schiefgelaufen ist, erklärte Osman Yilmaz, 1. Vorsitzender der Ditib-Gemeinde, am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Gebetsruf wie auch das anschließende Bittgebet seien im Innenhof der alten Moschee gesprochen worden. Ein Lautsprecher hätte am Eingangstor zur Hattinger Straße und ein weiterer auf der anderen Moscheeseite, zur Berliner Straße hin, gestanden. Dass die Übertragung zu laut war, habe man vom Innenhof aus während des Gebetes nicht mitbekommen. Gebetsruf und Bittgebet hätten zusammen etwa sechs Minuten gedauert. In dieser Zeit habe es keine Rückmeldungen gegeben, dass es zu laut war. Erst danach.

Die muslimische Gemeinde reagierte unmittelbar. Mesut Erarslan kündigte an, dass bei den kommenden Gebetsrufen die Lautstärke „mindestens um die Hälfte“ reduziert wird. Und: „Aus Respekt zu unseren christlichen Freunden und Nachbarn werden wir selbstverständlich Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag den Gebetsruf und das Bittgebet aussetzen.“

Reaktionen der Politik

Entsetzen und Unverständnis wurden am Mittwoch auch aus Reihen der Politik laut. Die Empörung macht sich nicht an der Frage fest, wie man zum öffentlichen Gebetsruf einer muslimischen Gemeinde steht. „Hier gibt es auch in meiner Partei völlig unterschiedliche Auffassungen“, erklärte beispielsweise CDU-Fraktionschef Oliver Flüshöh. Das Entsetzen macht sich daran fest, dass die Stadt ohne Rücksprache mit der Politik eine Genehmigung ausgesprochen hat, bei einer Sache, bei der klar sei, auf welche Ressentiments und Vorbehalte sie stoßen wird und welche Schäden sie anrichten kann.

SPD, CDU, Grüne, FDP und Wählergemeinschaft SWG/BfS gaben am späten Nachmittag eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Bürgermeisterin Gabriele Grollmann persönlich anzählen. Darin heißt es: „Die Fraktionen im Rat der Stadt Schwelm rügen ausdrücklich, dass die Politik vor dieser Entscheidung nicht beteiligt worden ist. Unabhängig davon, wie man in der Sache dazu steht und ob im Rechtssinne ein Geschäft der laufenden Verwaltung vorlag, ist eine Entscheidung der Bürgermeisterin im Alleingang weder mit vertrauensvoller Zusammenarbeit noch mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl für diese sensible Thematik auch nur ansatzweise vereinbar.“

Die Fraktionen verweisen auf die frühere Diskussion über die Neuerrichtung der Moschee. „Gerade der Umstand, dass keine Gebetsrufe erfolgen sollen, hatte zu einer breiten Zustimmung beigetragen.“ Auch deshalb wäre eine Befassung der Politik sinnvoll und geboten gewesen.

Alle Fraktionen und Mitglieder im Rat der Stadt Schwelm stünden fest auf dem Boden des Grundgesetzes und würden das darin verankerte Recht auf freie Religionsausübung sehr ernst nehmen. „Dies rechtfertigt es aber nicht, eine so vielschichtige Thematik dem demokratischen Diskussionsprozess einfach zu entziehen“, heißt es in dem gemeinsamen Schreiben.

Die Politik wirft der Bürgermeisterin zudem vor, die in Teilen von Politik und Bevölkerung bestehenden Fragen und Bedenken zu der Thematik „offenbar völlig auszublenden“. Weiter heißt es wörtlich: „Dies trägt eher zu einer Polarisierung bei, anstatt das wertschätzende Miteinander zu fördern.“

Wer die Akzeptanz von Vielfalt weiter voranbringen möchte, sollte behutsam und umsichtig vorgehen, um alle Beteiligten mitzunehmen. „Die Bürgermeisterin lässt nicht ansatzweise erkennen, dass sie dies verinnerlicht hat“, erklärten die Fraktionen.

Und zum weiteren Vorgehen heißt es in dem gemeinsamen Schreiben: „Wir werden gemeinsam mit der Verwaltung sehr zeitnah über angemessene und für alle Beteiligten gangbare Wege sprechen, die es allen Gläubigen auch während der besonderen Coronasituation ermöglichen, Zuflucht und Trost im Glauben finden zu können. Wir sind überzeugt, dass alle Beteiligten auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten Wege finden können, um das Miteinander aller Religionen und Kulturen in Schwelm wertschätzend, solidarisch und rücksichtsvoll zu gestalten.“

Das sagt die Stadt

Seitens der Stadt wurde am Mittwochnachmittag folgende Erklärung veröffentlicht: „Als Schwelms Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock jetzt der Bitte der türkisch-islamischen Gemeinde Schwelm entsprach, auch mit Blick auf andere Schwelmer Kirchengemeinden einen Solidaritätsgebetsruf zuzulassen, hatte dies vor allem einen Grund: Sorgen und Ängste treiben aktuell viele Menschen um, und der Glaube kann helfen, denn er spendet Kraft und Trost.“ Der öffentliche Gebetsruf sei zeitlich bis zur (Wieder-) Öffnung der Kirchen und Moscheen begrenzt.