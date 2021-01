Schwelm: Wer hat die Scheibenwischer-Diebe gesehen?

Schwelm Unbekannte haben in Schwelm die Scheibenwischer mehrerer Fahrzeuge gestohlen. Tatort war ein privater Stellplatz

Unbekannte entwendeten in der Friedrich-Ebert-Straße in der

Nacht zu Donnerstag an einem Mini, einem VW Golf und an einem Skoda jeweils die

Scheibenwischer.

Alle drei Fahrzeuge waren auf einem privaten Stellplatz im

Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Schwelm abgestellt. Hinweise auf die Täter

gibt es bislang nicht.

Wer etwas beobachtet hat und der Polizei bei der Ermittlung der Täter helfen kann, kann sich bei einer der Dienststellen melden.