Schwelmer handelt mit Vampirkrabben und fleißigen Garnelen

Der Schwelmer Frank Kulich (49) hat richtig gut zu tun. Auch er musste, wie viele andere, sein Ladenlokal wegen der Corona-Krise schließen. In einem der größten Shops für Aquaristik verkauft Kulich wirbellose Tiere und die sind sehr gefragt. Zurzeit boomt der Versandhandel. „Die Leute haben Zeit, kümmern sich um ihre Aquarien und suchen das Besondere“, freut sich Kulich.

Mit spürbarer Begeisterung beschäftigt er sich mit wirbellosen Süßwassertieren. Die farbenprächtigen und teilweise recht skurril aussehenden Wirbellosen werden immer beliebter und haben inzwischen einen festen Platz in der Aquaristik eingenommen.

Die farbenprächtigen Wirbellosen werden immer beliebter bei Freunden der Aquaristik. Foto: Lilo INgenlath-Gegic

Vor 18 Jahren setzte der Schwelmer die ersten Garnelen in sein heimisches Aquarium. Redfiregarnelen, die damals mit etwa 20 Euro richtig teuer waren. Heute sind sie die günstigsten Garnelen und für weniger als einen Euro zu haben.

Kulich machte sein Hobby zum Beruf: Seit 12 Jahren betreibt er einen Aquaristik-Shop. Anfangs in Ennepetal, seit 2015 in Wuppertal. Den größten Teil seiner Garnelen, Krebse, Schnecken und auch Pflanzen verkauft er im Versandhandel. Den Laden öffnet er normalerweise nur samstags. „Dann kommen viele Kunden, um sich die Tiere anzusehen“, sagt Kulich. „Mit den Jahren konnte ich eine Menge Erfahrungen sammeln und der Umgang mit Wirbellosen läuft nur mit viel Erfahrung, denn sie sind etwas ganz anderes als Fische.“

Wirbellose Keineswegs nur Dekoration Zur Gattung der Wirbellosen gehören unter anderem alle Weichtiere wie Schnecken, Muscheln und Tintenfische, Krebstiere, Stachelhäuter wie zum Beispiel Seesterne, Schwämme und auch Würmer. Während Schnecken schon immer gern als Bereicherung und „Putzkolonne“ des Aquariums gesehen wurden, haben seit etwa 15 Jahren nach und nach immer mehr wirbellose Tiere in den Aquarien Einzug gehalten. Heute sind sie keineswegs nur Beiwerk oder „Dekoration“, sondern bevölkern auch ganz ohne Fische die Aquarien. „hundkatzemaus“ ist eine Tiersendung des Fernsehsenders VOX, erstausgestrahlt in 2001. Die Serie befasst sich mit allen möglichen Themen rund um Haustiere. Nach Aussage des Senders versammeln sich durchschnittlich eine Million Tierfreunde jeden Samstag vor dem Fernseher und machen „hundkatzemaus“ zum erfolgreichsten Tiermagazin im deutschen Fernsehen. Quelle: www.vox.de

Auch bei dem Versand der Tiere hilft ihm die langjährige Erfahrung: Gut und sicher in Wasser, feuchte Watte, doppelte Beutel und feste Kisten verpackt, und immer mit Blick auf die Außentemperatur sowie die Bedürfnisse der Tiere. Er versendet die Tiere nur per Express und am liebsten nur innerhalb Deutschlands. „Es gibt extrem teure Hochzuchten, aber die verkaufe ich nicht. Mein Angebot richtet sich mehr an alle“, sagt der Schwelmer und zeigt Beispiele aus seinem Sortiment. Garnelen kosten im Durchschnitt 2 Euro, kleinere bekommt man schon ab 0,89 Euro. Die größeren Fächergarnelen kosten 2 Euro und der teuerste Krebs ist für 19 Euro zu haben. „Der ist harmlos“, betont Kulich. „Manche Krebse fressen die Pflanzen aus dem Aquarium, andere sind kampflustig, so dass man nicht zwei männliche Krebse in ein Aquarium setzen sollte.“

In seinem Ladenlokal in Wuppertal stehen fast 90 Aquarien mit etwa 10.000 Wirbellosen. Eine Besonderheit: Die Becken sind 60 cm tief, so dass der Raum gut genutzt wird. Es ist eine äußerst große Anlage im Bereich der Aquaristik und die Becken sind gefüllt mit den wunderlichsten Tieren, die man sich vorstellen kann. Wohl deshalb hat sich auch der Sender VOX bei Kulich angekündigt. Für die Tiersendung „hundkatzemaus“ soll es eine Folge über Zwergkrebse und Vampirkrabben geben und da wird bei Kulich gedreht. Ob es aber mit dem Fernsehbesuch tatsächlich klappen wird, steht in dieser unsicheren Zeit noch nicht fest.

Vampirkrabben sind übrigens keine Blutsauger, sie bekamen ihren Namen wegen der besonders auffällig gefärbten Augen einiger Exemplare. In Frank Kulichs Aquarien sind winzige Microkrabben ebenso zu finden wie der fast 20 Zentimeter große Astacus, ein einheimischer Edelkrebs, der sich für den Gartenteich eignet. Welche der Wirbellosen zueinander passen, welche sogar nützlich sind und welche ein Aquarianer mit Fischen vergesellschaften darf, all das kann man bei Frank Kulich und unter www.fraku-aquaristik.de erfahren.