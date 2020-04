Schwelmer Leonhard Kuckart mit 88 Jahren verstorben

Er war der Mann aus Schwelm für Schwelm in Düsseldorf. Jahrzehntelang vertrat er als Landtagsabgeordneter der CDU im Landtag auch die Interessen der Bürger im Südkreis, war zuvor im Stadtrat von Schwelm für die Christdemokraten tätig und zog auch beim Poker um den Erhalt von Schloss Martfeld erfolgreich im Hintergrund mit die Strippen. Leonhard Kuckart ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb der Politiker nach schwerer Krankheit am Dienstagnachmittag in einem Pflegeheim in Bad Herrenalb bei Karlsruhe.

Geschichte von NRW mitgeschrieben

So wird er den Schwelmern in Erinnerung bleiben: Leonard Kuckart ist nicht mehr. Foto: RICHTER, Bernhard / WP

Als einen Mann mit „Ecken und Kanten“, bezeichnete Ministerpräsident Achim Laschet noch im Januar 2019 Leonhard Kuckart, der viele Projekte mit auf den Weg gebracht und damit ein Stück politische Geschichte des Landes NRW mitgeschrieben habe. Der Landesvater hatte den Schwelmer in die Staatskanzlei nach Düsseldorf eingeladen, um ihm persönlich für sein jahrzehntelanges politisches Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zu ehren. Er wohnte zwar schon lange nicht mehr in Schwelm, war aber ein immer gerngesehener Gast in seiner Heimatstadt. Noch im September 2019 verfolgte Leonhard Kuckart den Schwelmer Heimatfestzug als Ehrengast von der Tribüne am Rathaus. „Leonard Kuckart hat die CDU in Schwelm maßgeblich mit geprägt. Er war einer der ganz Großen“, würdigte Matthias Kampschulte, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Schwelm, das Wirken von Kuckart.

Zuletzt setzte sich Leonhard Kuckart im Vorstand der Senioren-Union Deutschlands insbesondere für die Belange der älteren Menschen ein. Der Sache wegen scheute er auch nicht zu polarisieren. Noch manch einer wird sich sicherlich an seine Ausführungen über Kinderlärm erinnern. Mit der Feststellung „Nicht nur Kinder haben Rechte, auch ältere Menschen“, stellte er sich gegen seinen eigenen CDU-Landesvorsitzenden, Bundesumweltminister Norbert Röttgen, forderte ihn auf, beim Bundes-Immissionsschutzgesetz auch den Ruhebedürfnissen älterer Menschen Rechnung zu tragen.

Als Kaufmann in die Politik

Vom 29. Mai 1980 bis zum 1. Juni 2000 war Leonhard Kuckart Mitglied des Landtags des Landes Nordrhein-Westfalen. Dem Rat der Stadt Schwelm gehörte er von 1961 bis 1980, dem Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises von 1975 bis 1992 an.

Nach dem Schulbesuch mit dem Abschluss der mittleren Reife absolvierte er eine kaufmännische Lehre und war danach als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Josef Brocke an der Prinzenstraße, zuletzt als Prokurist, tätig, ehe er die Politik zu seinem Hauptberuf machte.

Der CDU gehörte Kuckart seit 1961 an. Er war u. a. Kreisvorsitzender des CDU-Kreisverbandes EN, Landesvorsitzender der Senioren-Union der CDU NRW und stellv. Bundesvorsitzender der Senioren-Union.