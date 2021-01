Schwelmer Rat macht Weg frei für neue Wache

Schwelm Stadt rechnet mit Baukosten von rund 14 Millionen Euro. Standort wird am Ochsenkamp sein. Umzug ist für das Jahr 2024 geplant

Bernd Richter

Schwelm. Der Rat der Stadt Schwelm hat den ersten Schritt zum Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache für die Stadt getan. Einstimmig votierten alle sieben Fraktionen für die Vorlage der Verwaltung. Diese hatte vorgeschlagen, den Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a BauGB für den neuen Bebauungsplan Nr. 109 „Feuerwache - Am Ochsenkamp“ zu fassen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit einzuleiten und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu gewährleisten.

Um den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes Rechnung zu tragen, ist eine Weiterentwicklung der derzeitigen Feuerwache, die sich in der August-Bendler-Straße befindet, dringend erforderlich. Da am jetzigen Standort der Wache jedoch keine ausreichenden Flächen zur Verfügung stehen, wird eine Verlagerung der Feuerwache auf die zurzeit brachliegenden Flächen im Bereich der Straße „Am Ochsenkamp“ angestrebt. Das entsprechende Grundstück mit einer Größe von rund 6000 Quadratmetern hatte die Stadt bereits 2009 erworben.

Noch in diesem Jahr soll der Bau der Wache ausgeschrieben, bereits im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im Jahr 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein. Im Rathaus rechnet man mit Herstellungskosten von rund 13,5 Millionen Euro, noch einmal 500.000 Euro sollen in die Ausstattung der Wache investiert werden.

Mit den Feuerwehrgerätehäusern Winterberg und Linderhausen gibt es aber bei der Wehr noch weiteren Sanierungsbedarf. Nur das Feuerwehrgerätehaus Winterberg lässt sich nach Meinung des Brandschutzsachverständigen ertüchtigen. Entsprechende Kostenschätzungen liegen aber noch nicht vor, das Projekt soll nach Stand der Dinge 2026 abgeschlossen sein.

Bereits zwei Jahre früher, im Jahr 2024, soll am Standort Linderhausen ein neues Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung stehen. Wo dieser Neubau einmal erstellt wird und was er kosten soll, darüber liegen im Rathaus noch keine Erkenntnisse bzw. Beschlüsse vor. Für das Gerätehaus in Linderhausen hatte der Sachverständige Mängel in der Bausubstanz“, fehlende Geschlechtertrennung, unzureichenden Lagermöglichkeiten, eine fehlender Abgasanlage und einer nicht vorhandenen Schwarz-Weiß-Trennung im Umkleidebereich, um sich nach Einsätzen von kontaminierter Schutzkleidung zu trennen, festgestellt.

Die Mängel am Standort August-Bendler-Straße: unzureichende Stellplatzgröße und Abstände in den Hallen für heutige Fahrzeuge, fehlende Schwarz-Weiß-Trennung, unzureichende Sanitäreinrichtungen und mangelnde Lagermöglichkeiten.

Das Feuerwehrgerätehaus Winterberg lässt sich nach Meinung des Brandschutzsachverständigen noch ertüchtigen. Die räumlichen Einschränkungen in der Fahrzeughalle seien hier relativ gering. Wegen Dieselemissionen muss eine Abgasabsauganlage nachgerüstet werden, die Umkleidebereiche sollen vergrößert werden. Auf der Agenda stehen weiterhin die Modernisierung der sanitären Anlagen sowie die Schaffung weitere Alarmparkplätze im Außenbereich.