Sekundarschule Ennepetal will Mundschutz-Pflicht einführen

Nach den Osterferien sollen die Schulen ab Montag, 20. April, wieder schrittweise öffnen. Schulleitungen und Schüler stellen sich nun viele Fragen.

Schulen erwarten noch Informationen vom Ministerium

Wie genau der Schulbetrieb in dieser Zeit aussehen wird, konnten die Schulen am Donnerstag noch nicht beantworten. Sie haben dazu erst im Laufe des Tages genauere Informationen vom NRW-Schulministerium erhalten, die sie nun intern besprechen. „Wir wissen zum Beispiel nicht, wie groß die Lerngruppen sein dürfen und ob die Abiturienten nur in ihren vier Prüfungsfächern unterrichtet werden sollen“, sagte Katharina Vogt, Schulleiterin des Märkischen Gymnasiums in Schwelm am Donnerstagmittag.

Sekundarschule Ennepetal setzt auf Handhygiene und Mundschutz

An der Sekundarschule Ennepetal gibt es bereits konkrete Pläne, um die Hygiene zu gewährleisten. Die Schule hat drei Abschlussklassen mit insgesamt 75 Schülern. Weil für diese auch weniger Lehrer vor Ort sein werden, werden die Lehrertoiletten zusätzlich geöffnet, „damit sich die Schüler regelmäßig die Hände waschen können“, so Schulleiter Michael Münzer.

Zudem beabsichtigt die Schule eine Mundschutz-Pflicht. „Ich werde den Eltern mitteilen, wo sie die Masken herbekommen oder wie sie diese selbst nähen können.“ Münzer begrüßt das Vorgehen der Landesregierung: „So normalisiert sich das Schulleben zumindest in einem Jahrgang ein bisschen; zumal die Schüler ja auch einen großen Nachteil hätten, wenn sie die Prüfungen nicht machen könnten.“

Lokales Zeitplan der Schulöffnungen Schüler, für die Abschlussprüfungen anstehen, sollen ab dem 23. April wieder in die Schule gehen. Ab dem 4. Mai sollen weitere Jahrgänge folgen. Die schrittweise Schulöffnung ist mit allen 16 Bundesländern abgestimmt.

Schüler des Reichenbach-Gymnasiums Ennepetal wollen Unterricht zur Prüfungsvorbereitung nutzen

Die Schüler des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal hatten bis Donnerstagmittag noch keine Information der Schule, inwiefern in der kommenden Woche der Unterricht weitergehen wird. Einzige Informationsquelle ist bisher das Internet. „Ich habe im Internet gelesen, dass ab Montag die Lehrer wieder in der Schule sind und wir ab Donnerstag freiwillig die Abiturfächer besuchen können“, so Viktoria Oelze, die in diesem Jahr ihr Abitur ablegen möchte. Sie erzählte, sie wolle zu jedem Abiturfach einmal hingehen, um einzuschätzen, ob sie noch einen Mehrwert aus dem Unterricht schöpfen kann. „Trotzdem finde ich die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen sehr gut“, betont sie.

Beyhan Kilic ist überzeugt: „Die zwei Wochen Unterricht vor den Prüfungen sind auf jeden Fall gut, ich werde die Möglichkeit auf jeden Fall nutzen.“ Auch er besucht die Q2 des Reichenbach-Gymnasiums und befindet sich in seiner Abiturvorbereitung.

Ansteckungsgefahr ist noch immer da

Jannis Süther, der nun auch kurz vor den Abiturprüfungen steht, sieht die Entscheidung nicht als beste Lösung an. „Ich denke, ich werde hingehen. Trotzdem kann man sich immer noch anstecken und wenn die Hälfte der Schüler bei den Prüfungen krank ist, wäre das auch schlecht.“ Er hätte sich auch ein Durchschnittsabitur vorstellen können, bei dem keine Prüfungen abgelegt werden, erklärte er.

Die Zulassungen zu den Abiturprüfungen bekommen die Schüler erst am 8. Mai. Somit könnte es bei dem einen oder anderen Schüler zu großen Enttäuschungen kommen. Es ist also durchaus möglich, dass sich nicht zugelassene Schüler über einen langen Zeitraum auf die Prüfungen vorbereitet haben, ohne diese nun schreiben zu können.