Sirenen betören die Schwelmer mit Popsongs

„Die Sirenen“, das ist der Name des Pop-Chors der städtischen Musikschule Schwelm. Bereits seit 14 Jahren gibt es ihn, doch bisher ist er weitgehend unbekannt. Zeit für einen Besuch.

Zur der letzten Proben vor der Corona-Zwangspause sind nur neun Sängerinnen erschienen. Insgesamt zählt der Chor 13 Mitglieder. Eigentlich war der Pop-Chor der Musikschule als gemischter Chor geplant. „Man sieht das nur nicht“, meint eine Sängerin. Jedenfalls sind die Sirenen nicht zwingend ein reiner Frauenchor.

Vielleicht liegt es am Namen, dass sich Männer bisher nicht in den Chor getraut haben? Schließlich waren es die Sirenen, die in der griechischen Mythologie durch ihren betörenden Gesang die vorbeifahrenden Schiffer anlockten, um sie zu töten. „Wir hatten auch schon einen Mann dabei, aber der ist abgesprungen“, berichtet Brigitte, die seit 2007 Chormitglied ist.

Ganz erheblich verbessert

Elke und Monika singen seit 2008 mit, Heide seit 2012 und Dagmar seit drei Jahren. Das neueste Mitglied Amporo, die am 1. Februar 2020 zu den Sirenen kam, ist heute nicht dabei. Anne Hartmann (26) ist die neue Chorleiterin. Sie studiert Kirchenmusik an der Evangelischen Popakademie Witten und kommt seit November einmal pro Woche zur Probe nach Schwelm. „Ich teste noch verschiedene Genres, auch Schlager“, sagt die junge Chorleiterin und findet so heraus, was bei den Sängerinnen ankommt.

Vor dem Singen steht das Aufwärmprogramm. Mit Recken, Strecken, Gähnen geht es los und die Stimmung ist so locker, wie auch die Körper für das Singen sein sollten. Dann kommt das Atmen; Vokale, die rauf und runter in allen Tonhöhen gesungen werden und Konsonanten, die gezischt und gespuckt werden sollen. Zwischendurch darf immer wieder tief und laut geseufzt werden. Mit „Da, da, da“ und „Du, du, du“, macht das Einsingen Spaß und nach einem freundlich gesungenen „Hallo“ an alle Mit-Sängerinnen geht die Chorprobe richtig los.

Der erste Song ist „Seite an Seite“, von Christina Stürmer, und der bereitet den Sirenen sichtlich viel Vergnügen. „Wir sind sicher nicht perfekt, doch wer will das schon sein?“ singen sie und das passt zu ihnen. Perfekt sind sie nicht, doch Anne Hartmann übt akribisch Einsätze, Intonation und Rhythmus. So wird alles immer besser und schließlich singen sie das Lied mit richtig viel Schwung. Wer die Sirenen aus früheren Jahren kennt, hört sofort, dass sie sich gesanglich erheblich verbessert haben. Auf das Lied von 2016 folgt eines von 1962: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ – ganz neu im Repertoire, dreistimmig, und gar nicht so leicht.

Sägerinnen hoffen auf Konstanz

Die Chorleiterin treibt die einzelnen Stimmen an, begleitet, leitet und singt mal die mittlere und mal die tiefe Stimme mit. Mit ihrer Hilfe klappt es immer besser und an das Lachen, das zum Singen dazugehört, muss sie gar nicht mehr erinnern, das kommt von selbst.

Die Chorleiterin begleitet die Sirenen auf dem Klavier, gibt Einsätze, dirigiert, singt mit, und sorgt für Spaß und Schwung. Anne Hartmann ist die fünfte Dirigentin des Musikschul-Chors in 14 Jahren. „Alle waren unterschiedlich“, sagt Brigitte, „und von allen haben wir etwas gelernt“. Die meisten waren Musikstudenten und standen nach Beendigung des Studiums nicht mehr zur Verfügung. Nun hoffen die Sängerinnen, dass ihnen Anne Hartmann möglichst lange erhalten bleibt.

Mehrere Lieblingslieder

In vier Monaten haben sie bereits sieben Lieder gelernt. Nach ihrem Lieblingslied gefragt, ergibt die kleine Abstimmung jede Menge Lieblingslieder. „Super Trouper“ von ABBA gehört ebenso dazu wie „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt“, von Max Raabe. Das singen die Sirenen dann auch gleich und nach einigem Üben klingt es besser als das Original. Auf jeden Fall singen es die Sirenen viel schwungvoller und haben dabei eine Menge Spaß.