Schwelm. In Schwelm hat am Samstag ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer drohte zwischenzeitlich sogar, auf ein Nachbarhaus überzugreifen.

Sirenen in Schwelm: Wohnhaus brennt in Linderhausen

Ein Reihenhaus an der Akazienstraße im Schwelmer Ortsteil Linderhausen hat am Samstagnachmittag gebrannt. In der Stadt war der Sirenenalarm zu hören. Das Feuer drohte, auf ein benachbartes Wohnhaus überzugreifen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwelm wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, stand das Obergeschoss des Hauses in Vollbrand. Dichter Rauch quoll aus den Fenstern. Nach Informationen von Schwelms Feuerwehrchef Matthias Jansen befanden sich sieben Personen im Innern, zwei Bewohner und fünf Besucher.

Durch Rauchmelder alarmiert

Sie seien schon durch einen Heimrauchmelder alarmiert worden und hätten das Haus eigenständig verlassen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Wohnhaus der Reihe verhindert werden. Dessen Bewohner seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause gewesen. Im Laufe des Einsatzes kamen sie zurück.

Blick auf das Brandhaus in Schwelm-Linderhausen nachdem die Feuerwehr es gelöscht hat. Foto: Bernd Henkel www.berndhenkel.com / Bernd Henkel

Am Abend waren die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, nach Glutnestern im Bereich des Daches zu suchen und diese zu löschen. Gegen 18 Uhr deutete Feuerwehrchef Jansen an, dass der Einsatz noch bis in die späten Abendstunden dauern werde. „Die Dunkelheit macht es uns schwieriger“, erklärte er. „Wir müssen die Einsatzstelle ausleuchten, damit sich niemand verletzt.“

Wegen des Löschwassers müsse die Straße zudem mit einem Fahrzeug der technischen Betriebe kontrolliert werden, damit in der Nacht kein Glatteis entstehe.

Haus unbewohnbar

Das Brandhaus ist laut Jansen unbewohnbar. Die Bewohner seien bereits während des Einsatzes bei Nachbarn untergekommen. „Sie haben hier eine gute Nachbarschaft in Linderhausen“, so sagt er. Sicher sei auch am Nachbarhaus Schaden entstanden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Ursache gab es am Samstagabend noch keine genaueren Informationen. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwelm im Einsatz. Auch eine Drehleiter aus Gevelsberg wurde zusätzlich angefordert. Diese kam aber nicht zum Einsatz.