Sirenenalarm in Gevelsberg: Waldbrand an der Asker Straße

Gevelsberg. Die Gevelsberger Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zur Asker Straße ausgerückt. Der Einsatz endete mit einem Appell an alle.

Die Gevelsberger Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Waldbrand im Bereich der Asker Straße ausgerückt. Da schon während der Anfahrt zum Einsatzort Rauch zu sehen war, ließ Einsatzleiter Peter Dietrich den Sirenenalarm auslösen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ungefähr 50 Quadratmeter Unterholz brannten.

Rund 20 Einsatzkräfte löschten den Brand. Dieser befand sich ein Stück weit in den Wald hinein. Weitere Kräfte hielten sich in Bereitschaft. Gegen 18.30 Uhr war die Lage laut Einsatzleiter Dietrich unter Kontrolle. Zur Brandursache konnte er am Abend noch keine Aussage machen.

Erst am Pfingstmontag hatten ganz in der Nähe auf Hagener Stadtgebiet circa 200 Quadratmeter Mischwald gebrannt. Peter Dietrich appelliert daher an alle, sich bei der aktuellen Trockenheit achtsam zu verhalten und keine Zigaretten in die Natur zu werfen oder dort gar Feuer zu entzünden.