Sparkasse bleibt Theater-Sponsor

Das Theaterabo im Rahmen des Städtischen Kulturprogramms wird auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021 von der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld mit 5000 Euro als Beitrag zur Ausfallbürgschaft bezuschusst. Ursprünglich hatte das heimische Finanzinstitut mitgeteilt, den Betrag nicht mehr beisteuern zu wollen.

In Gesprächen mit dem Sparkassenvorstand habe Bürgermeisterin Imke Heymann erreicht, dass der Zuschuss zunächst weitergezahlt werde, teilte der Vorsitzende Volker Imlau (FDP) im Kulturausschuss mit. Daher wurde die Sitzungsvorlage zur veränderten Kostenkalkulation von der Tagesordnung genommen.

Die Stadt war bereits in den Haushaltsberatungen im Vorjahr dem Vorschlag der Konzertdirektion Landgraf als Vertragspartner für das Theaterangebot gefolgt, die Ausfallbürgschaft für das defizitäre Abo von 10.250 auf 15.000 Euro zu erhöhen. Außerdem wurden weitere Mittel für die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG als Auftragnehmerin in den Haushalt eingestellt: 6300 Euro zusätzlich, um den Kostenaufwand für die Durchführung der Veranstaltungen in voller Höhe abzudecken, sowie 3000 Euro zusätzlich für Marketingmaßnahmen. Der Kulturausschuss hatte sich zuvor für eine Beibehaltung des „qualitativ hochwertigen und preisgerechten Angebots“ ausgesprochen.