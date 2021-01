Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld stellt Vertrieb neu auf

Ennepetal Das Privatkundengeschäft ist jetzt gebündelt. Das Geldinstitut gibt auch Teilzeitmitarbeitern Führungspositionen.

Die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld hat ihren Vertrieb für den Privatkundenbereich organisatorisch und personell neu aufgestellt.

Schon zu Beginn des vergangenen Jahres hat Anja Hildebrand, die von der Sparkasse Schwelm kam, die Verantwortung für alle Geschäftsstellen sowie die Leitung der Kundenhalle übernommen. „Das war für uns der Startschuss, im Vertrieb das eine oder andere zu verändern“, erklärt Sparkassenvorstand Uwe Volkmer. Man habe das LBS-Bausparen und die Provinzial-Versicherungsagentur ebenfalls dem Bereich zugeordnet und somit das Privatkundengeschäft gebündelt.

Bei den Versicherungen stockte die Sparkasse zudem personell auf. Sandra Höfinghoff ist Spezialistin insbesondere für das Lebensversicherungsgeschäft. Sie arbeitet in Teilzeit. „Wir versuchen, auch Teilzeit-Mitarbeiter in Führungspositionen zu bekommen“, betont Uwe Volkmer. Ebenfalls in Teilzeit tätig ist Melanie Mergen, die vor allem für Sachversicherungen und Verbundprodukte zuständig ist. „Beide kommen ursprünglich aus unserer Privatkundenabteilung, sind also Allrounder“, erklärt Volkmer. Als Dritte zählt Jennifer Krempel zum Team. Sie erledigt vorwiegend die Arbeit im Hintergrund.

Team mit Spezialwissen

„Grundsätzlich gilt, dass die persönlichen Berater weiterhin erste Ansprechpartner sind. Unsere Versicherungsteam ist da, wenn Spezialwissen gefragt ist“, erklären die Verantwortlichen. „Wir bieten unter anderem auch Anlagelösungen in Versicherungen an, ebenso Lösungen für Firmenkunden“, ergänzt Anja Hildebrand.

Die Versicherungsagentur in der Hauptgeschäftsstelle ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Kunden könnten natürlich darüber hinaus den gesamten Beratungszeitrahmen der Sparkasse nutzen, so Volkmer: montags bis donnerstags von 8.30 bis 19 Uhr, freitags bis 15 Uhr.