Sporthallen Schwelm geöffnet, Freibad und Leo folgen im Juni

Der Lockdown war einmal. Seitdem sich die Bundesländer in ihrer Öffnungsstrategie scheinbar täglich überbieten wollen, ändert sich die Coronaschutzverordnung gefühlt fast stündlich. Die Rückkehr zum normalen Alltag auch in Zeiten der Pandemie erfolgt in riesigen Schritten. Die Städte kommen kaum nach mit der Umsetzung der Bestimmungen.

Sporthallen öffnen

Unter der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dürfen Sporthallen für den kontaktlosen Sport- und Trainingsbetrieb am 2. Juni wieder öffnen. Die Stadtverwaltung hat die sporttreibenden Vereine darüber in Kenntnis gesetzt, dass gemäß gültiger Coronaschutzverordnung (§9 Sport) vom 21. Mai 2020 die Sporthallen für den kontaktlosen Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport sowie im Profisport unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen ab dem 2. Juni 2020 wieder geöffnet sind. Ausgenommen sind Aulen und sonstige schulische Räume, die auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Untersagt ist die Nutzung von Dusch- und Waschräumen sowie von Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen. Zuschauer/innen dürfen die Sportanlagen bis auf Weiteres nicht betreten. Die Toilettenanlagen sind geöffnet.

Ergänzend wurden den Vereinen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit der Bitte um Beachtung zahlreiche wichtige Informationen an die Hand gegeben, darunter zum Beispiel „Leitplanken DOSB“, „Landessportbund NRW: Wegweiser für Vereine“ und „Landessportbund NRW: Leitfaden für Trainer/innen und Übungsleiter/innen“. Die Stadt steht in engem Austausch mit den Vereinen.

Auch die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Schwelm hatte sich Gedanken zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs in den Hallen gemacht und einen fünfseitigen „Corona (Covid-19)-Schutzleitfaden für den sicheren Sportverkehr in Schwelmer Sporthallen und städtischen Räumlichkeiten“ erarbeitet. „Zweck dieses Dokumentes ist, die organisatorischen und personellen Abläufe, vor, während und nach dem Schul- und Vereinssport in den Schwelmer Sporthallen bzw. städtischen Räumlichkeiten zu regeln und so den Gesundheitsschutz aller Sportler und Ehrenamtler vor Ort zu gewährleisten. Darüber hinaus soll verhindert werden, dass mögliche Infektionen während der Sporteinheiten zu einer erneuten Sperrung des Sportbetriebes führen“, so Johnnie Weidner, Geschäftsführer und sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Das Papier sei zur konstruktiven Unterstützung der Verwaltung der Stadt Schwelm in diesen schwierigen Zeiten der Stadt-Spitze zur Verfügung gestellt worden und solle dabei helfen, Unsicherheiten in der Corona-Zeit zu nehmen. „Der Leitfaden ist mit aufgegangen im Gesamtkonzept, das an die Sportvereine gegangen ist“, sagt Stadt-Pressesprecherin Heike Rudolph und dankt der SPD-Fraktion für ihre Arbeit.

Freibad

Die Landesregierung erlaubt wieder die Öffnung der Freibäder in Nordrhein-Westfalen. Auf den Badespaß unter freiem Himmel zu Pfingsten müssen die Schwelmer dennoch verzichten. „Die Öffnung des Freibads werden wir nicht schaffen. Vielleicht werden wir Mitte nächster Woche an einem Tag einen Testbetrieb fahren. Ende der 23. Kalenderwoche, zum 6. oder 7. Juni, ist unser neues Öffnungsziel“, sagt Ernst Walter Siepmann, Vorsitzender des Trägervereins Schwelmebad, auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Bürgerbadbetreiber muss noch Restarbeiten ausführen, beispielsweise eine Pumpe reparieren. „Wir sind auf einem guten Weg“, zeigt sich Siepmann zuversichtlich.

Leo-Theater

Theaterchef Andreas Winkelsträter will im Juni wieder öffnen. Foto: Bernd Richter

Gute Aussichten für das Leo-Theater: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen erlaubt zum Samstagabend, 30. Mai, hin die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Theatern. Vorhang auf in Zeiten von Corona bedeutet auch im Theater Abstand halten – maximal 100 Personen dürften Veranstaltungen im Ibach-Haus besuchen.

Theaterchef Andreas Winkelsträter dämpft allerdings zu hohe Erwartungen seiner Fans. Bis zum 5. Juni könnten Kommunen Ausnahmegenehmigungen unter einem strengen Hygienekonzept erteilen. „Wir stehen im engen Kontakt mit der Stadt, für uns ist eine Öffnung im Moment kein Thema. Priorität für uns hat die Gesundheit – sowohl der Besucher als auch des Ensembles“, sagt Andreas Winkelsträter. Als frühestmöglichen Termin für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nennt der Leo-Chef den 12. Juni. Für dieses Datum steht auf dem regulären Spielplan die Revue „Heinz Erhardt – Ein Schelm in Schwelm“. Das Konzert „Hoch lebe die Operette“ mit Tenor und Entertainer Stefan Lex am 6. Juni werde man absagen und nachholen.

Bis sich der erste Vorhang im Leo-Theater wieder hebt, stehen Andreas Winkelsträter noch spannende Tage bevor. Die Zwangsschließung als Folge der Corona-Pandemie bedeutet auch für sein Unternehmen eine finanzielle Durststrecke. „Wir sind mit der Sparkasse im Gespräch.“ Optimistisch stimmen ihn aber die Buchungen der Räumlichkeiten von Hochzeitsgesellschaften für 2021. Die Brautleute hätten ihre Hochzeit einfach von diesem auf das nächste Jahr verschoben – wegen der Unsicherheiten für die Planung in Corona-Zeiten.

Hallenbad öffnet voraussichtlich zu Beginn der Sommerferien

Für Schwimmfreunde ist das Hallenbad in der Mittelstraße in Schwelm zurzeit keine Ausweichoption. Die Stadt ertüchtigt das Bad und investiert in neue Technik. Am 22. Juni wird der neue Steuerungsschrank geliefert, für seinen Einbau wird eine Woche veranschlagt. „Wir wollen das Hallenbad zu Beginn der Sommerferien wieder öffnen“, sagt Heike Rudolph von der Pressestelle der Stadt Schwelm auf Nachfrage dieser Zeitung.