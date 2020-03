Stadt Ennepetal bezieht Stellung zur Deponie Jacob

Für die geplante Deponie-Erweiterung der Firma Siegfried Jacob Metallwerke wurde das Planfeststellungsverfahren beantragt. Die Öffentlichkeit ist damit zu beteiligen. Damit erhält die Stadt Ennepetal die Möglichkeit, ihre Haltung und Bedenken zum umfassenden Eingriff in die Natur geltend zu machen. Davon macht sie nun Gebrauch.

„Wir haben das Verfahren, das wir haben wollen. Es ist ein Erfolg für unser gemeinsames Bemühen“, erklärte Stephan Langhard, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Stadt Ennepetal, am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in Richtung Politik. Die Haltung dort wurde in der Sitzung noch mal deutlich. Niemand will die Deponie-Erweiterung. Alle lehnen sie ab.

Umweltverträglichkeitsprüfung

Auch die Verwaltung sieht das Vorhaben kritisch. Sie will die Öffentlichkeitsbeteiligung nutzen, ihre Bedenken im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung vorzubringen und größtmögliche Sicherheitsvorkehrungen einzufordern – für den Fall, dass die Bezirksregierung die Erweiterung genehmigt.

Von der Stadt unter anderem angeführt wird die topographische Lage, die starke Geländeneigung, bei der mit erheblichen Oberflächenwasser-Abläufen aus dem Deponie-Bereich zu rechnen ist. Dies wird insbesondere wegen der Nähe zur Ennepe, aus der auch das Platsch sein Wasser bezieht, kritisch gesehen.

Die Rede ist von Sickerwasser und von Oberflächenwasser, von Mikroschadstoffen (z.B. Plastik, an Stäube gebundenen Schwermetallen etc.) und „sonstigen Schadstoffen über abfließende Oberflächenwasser“, deren Eintritt ins Grundwasser und in die Gewässer unbedingt verhindert werden muss. Schon in der Bauphase sei mit erhöhten Frachten an Stäuben und Feinpartikeln über das abfließende Oberflächenwasser zu rechnen, so die Stadt.

Sie hält eine Reihe von Maßnahmen für erforderlich, um Risiken zu minimieren und eine Verschlechterung der Gewässersituation auszuschließen. In der Stellungnahme an die Bezirksregierung regt sie unter anderem an, das anfallende Oberflächenwasser bis zur vollständigen Rekultivierung der Deponie zu filtern und mit Pumpen in die öffentliche Kanalisation einzuleiten. Eine Einleitung von Sickerwasser über den namenlosen Bach und auch das geplante Regenrückhaltebecken bemängeln die Kritiker der Deponieerweiterung zudem.

Ihre Bedenken macht die Stadt auch deutlich, was die Überschüttung des alten Deponiekörpers betrifft. Es gebe aktuell zwar keine Hinweise auf Schadstoffabflüsse, teilte Stephan Langhard im Ausschuss mit. Das Grundwasser dort wird regelmäßig überwacht. Sollte es in Zukunft aber Hinweise auf eine Verschlechterung geben, käme man an den überschütteten Deponiekörper für eine technische Nachbesserung nicht mehr ran.

Gefragt ist die Position der Stadt Ennepetal auch beim Ennepe-Ruhr-Kreis. Er ist Genehmigungsbehörde für die geplante Umgestaltung des namenlosen Gewässers auf dem Betriebsgelände, der die Funktion eines Vorfluters hat und der Entwässerung dient. Insbesondere hier macht die Stadt noch mehr Bedenken in puncto Gewässerschutz geltend und stellt eine Reihe von Forderungen.

Politik ist klar gegen die Erweiterung

Die Politik stellte sich im Ausschuss voll und ganz hinter die Bedenken und Anregungen der Stadt. Einstimmig beschloss sie, dass die Stellungnahmen nun an Bezirksregierung und Kreisverwaltung geschickt werden. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bezirksregierung da nicht einfach drüber hinweggehen kann“, erklärte Anita Schöneberg (SPD). Das stärkste Argument sei die spezielle Topographie, die Folgen für die Flächen darunter seien klar, pflichtete Angelika Bremicker (CDU) bei. Klar gegen die Erweiterung äußerten sich auch die anderen Fraktionen. Darüber hinaus traf der Ausschuss zwei weitere Beschlüsse: Die Politik will mit einer Resolution ein klares Zeichen setzen, dass sie gegen die Deponieerweiterung ist. Darüber wird letztlich der Rat der Stadt Ennepetal zu entscheiden haben.

Zum anderen soll die Wirtschaftsförderung mit der Firma Siegfried Jacob Metallwerke Gespräche führen, mit dem Ziel, gemeinsam eine Lösung für eine Betriebserweiterung zu finden. Zum Verständnis: Das Unternehmen möchte sich vergrößern, die Deponieaufschüttung am abschüssigen Gelände würde der Firma die Fläche dafür bringen.

Ihre Meinung interessiert uns. Schreiben Sie an Lokalredaktion, Voerder Straße 66, 58 256 Ennepeteal oder per E-Mail an ennepetal@westfalenpost.de