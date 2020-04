Stadt nimmt Eintrittskarten zurück

Gevelsberg. Die Kulturveranstaltung „Jürgen Becker – Die Ursache liegt in der Zukunft“ (14. Mai 2020) wird aufgrund der einschränkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschoben und soll nun am Dienstag, 8. Dezember 2020 in der Aula des Schulzentrums West stattfinden. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer am neuen Termin verhindert ist beziehungsweise seine Karten zurückgeben möchte, beachtet bitte die unterschiedlichen Modalitäten zur Erstattung des Kartenpreises:





Für Abokundinnen und -kunden: Sie erhalten kurzfristig ein Schreiben der Stadt Gevelsberg mit der Information zum neuen Termin (Karten bleiben gültig), aber auch der Möglichkeit zur Kartenrückgabe. Die Erstattung des Kartenpreises ist nur gegen Rückgabe des mitgesandten, ausgefüllten Formulars zusammen mit den Original-Eintrittskarten möglich.





Bei Kartenerwerb im Vorverkauf an der Bürgerinfo oder in der Stadtbücherei: Eine Erstattung ist leider nur gegen Vorlage/Einreichung der Original-Eintrittskarten möglich. Bitte nutzen Sie dazu das unter www.gevelsberg.de bereitgestellte Erstattungsformular und übersenden dieses ausgefüllt zusammen mit den Karten per Post beziehungsweise nutzen den Briefkasten am Rathaus-Eingang.





Beim Kartenerwerb über www.reservix.de oder www.adticket.de sowie in allen anderen Vorverkaufsstellen: Beim Kauf der Karten in einem der Onlineshops werden Sie von dort kontaktiert und die Erstattung wird auch über diese Anbieter abgewickelt. Haben Sie Karten in einer anderen Vorverkaufsstelle erworben, wenden Sie sich bitte direkt an diese. Eine Erstattung über die Stadt Gevelsberg ist in diesem Fall leider nicht möglich.