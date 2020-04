Stadt Schwelm verstärkt Team der Bürgerhotline

Viele Fragen zur Coronaschutzverordnung erreichen die Stadt Schwelm. Das Team in der Telefonzentrale im Rathaus wurde deshalb verstärkt.

Seit Mitte März informiert die Stadtverwaltung Schwelm Bürgerinnen und Bürger durch Pressemitteilungen und über die städtische Homepage („Aktuelles / Corona-Krise: Die Stadt Schwelm informiert“) über wichtige Sachverhalte im Umgang mit der Corona-Krise. Zudem werden über 02336 / 801-0 jeden Tag zahlreiche Fragen zu Corona beantwortet.

Fragen zu Kitas

Mit Blick auf die am Dienstag in Kraft getretene Coronaschutzverordnung des Landes NRW haben viele Bürger spürbar einen erhöhten Informationsbedarf, so dass die Stadtverwaltung ihre Bürgerhotline umgehend personell verstärkt hat. Zu Fragen im Zusammenhang mit Corona kann nun auch die Nummer 801-123 angerufen werden. Für Fragen zu Kitas wurde schon vor Wochen die Nummer 801-294 eingerichtet.

Die Stadtverwaltung hat die Fragen, die zu Corona am häufigsten am Bürgertelefon gestellt werden, als sogenannte „FAQ Schwelm“ auf die Homepage gestellt (www.schwelm.de / Aktuelles). Dort können auch die FAQ des Landes NRW zum Thema Corona abgerufen werden, die ebenfalls sehr hilfreich sind.