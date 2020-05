Stadtbücherei Ennepetal ist ab Montag wieder geöffnet

Die Stadtbücherei Ennepetal öffnet am kommenden Montag, 4. Mai, wieder ihre Türen für die Leserinnen und Leser. Wie auch für Geschäfte gelten im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen dort Hygiene- und Abstandsregeln.

Seit Mitte März war die Einrichtung in der ersten Etage des Ennepe-City-Centers am Marktplatz geschlossen. In den vergangenen drei Wochen hatte Leiterin Eva Renner mit ihrem Team aber hilfsweise die „Bücherei to go“ angeboten. Dabei konnten Kunden nach Vorbestellung per Telefon oder E-Mail kontaktlos Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs oder Vorlesekoffer ausleihen. Diese wurden dann zur Abholung an einem vereinbarten Termin vor der Bücherei-Tür bereit gestellt. Wer keinen konkreten Wunsch hatte, konnte sich „Wundertüten“ zu bestimmten Themen zusammenstellen lassen.

Stadtarchiv wieder zugänglich Auch das Stadtarchiv an der Kirchstraße 52 (Eingang Heinrichstraße) wird ab Montag wieder für Besucher zugänglich sein. Dafür ist aber eine vorherige Terminabsprache unter 02333/979-321 oder E-Mail an gkrueger@ennepetal.de notwendig. Maximal können zeitgleich zwei Besucher das Archiv nutzen. Auch dort müssen Masken und möglichst Handschuhe getragen werden.

Der Service kam sehr gut an. Insgesamt nutzten 169 Leser im Zeitraum vom 14. bis 30. April die „Bücherei to go“. 6110 Ausleihen wurden verzeichnet. Besonders beliebt seien Kinderbücher und Romane gewesen, berichtet Eva Renner. Etwa zur Hälfte hätten die Kunden selbst ausgesuchte Bücher bestellt und zur anderen Hälfte die „Wundertüten“. „Für die Wundertüten haben wir sehr oft im Nachhinein Lob und Dank von den Leserinnen und Lesern bekommen, da sie mit unserer Auswahl sehr zufrieden waren – was mich und meine Kollegen wiederum natürlich sehr gefreut hat“, erklärt die Bücherei-Leiterin.

Damit die Stadtbücherei in Zeiten von Corona wieder öffnen kann, müssen natürlich bestimmte Regeln eingehalten werden. Wie im Supermarkt und anderen Geschäften müssen die Besucher Schutzmasken und möglichst Handschuhe tragen. Der Besuch ist außerdem auf 30 Minuten beschränkt, und es können nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig die Stadtbücherei besuchen. „Wir haben die Regeln an diejenigen für Geschäfte angelehnt, um die Menschen nicht mit unterschiedlichen Dingen zu konfrontieren“, erklärt der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach, der dem städtischen Corona-Krisenstab angehört. Die Bücher werden wie bei der „Bücherei to go“ nach der Rückgabe in eine einwöchige „Quarantäne“ gesteckt, bevor sie – zusätzlich desinfiziert – wieder ausgeliehen werden.

Geänderte Öffnungszeiten

Besonders wichtig: Bis auf Weiteres gelten für die Bücherei an der Voerder Straße 39 geänderte Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie zusätzlich Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 14 bis 17 Uhr. Die Zweigstellen Voerde und Reichenbach-Gymnasium bleiben weiterhin geschlossen.

„Wir freuen uns, dass unsere Leserinnen und Leser sich nun wieder selbst ihren Lesestoff aussuchen können. Die Abholtaschen und Wundertüten sind zwar gut angekommen, und uns hat es auch richtig Spaß gemacht sie zu packen, aber das individuelle Stöbern am Regal und die Inspiration beim Schlendern durch die Buchreihen ist natürlich durch nichts zu ersetzen“, meint Bücherei-Leiterin Eva Renner über die Wiedereröffnung.