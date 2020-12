Stadtmarketing Schwelm mit Gewinn in Corona-Zeit

Schwelm Das Stadtmarketing Schwelm schafft das Unmögliche: In dem Jahr der Corona-Pandemie erwirtschaftet die GmbH einen vorzeigbaren Gewinn.

Bernd Richter

Schwelm Das Stadtmarketing hat ein kleines Wunder vollbracht. Trotz Corona und dadurch bedingte Ausfälle von Events wie die beiden Trödelmärkte oder der Weihnachtsmarkt wird die Gesellschaft voraussichtlich das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Plus beenden. Geschäftsführerin Claudia Lipka präsentierte im Stadtrat die aktuellen Zahlen und blickte gleichzeitig auf ein wechselhaftes Jahr zurück.

Geschäftsbericht 2019

Eigentlich stand der Jahresabschluss 2019 der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG und der Stadtmarketing Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH auf der umfangreichen Tagesordnung des Stadtparlaments. Auch der braucht sich mit seinem Ergebnis durchaus nicht zu verstecken, konnte Claudia Lipka im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2018 doch einen Jahresüberschuss in Höhe von 9737 Euro vermelden. Ein Jahr zuvor noch war diese Zahl noch tiefrot, betrug der Fehlbetrag 25.338 Euro. Das muss erklärt werden. Sowohl die Jahre 2017 als auch 2018 waren für die Gesellschaft keine normalen Geschäftsjahre. Bereits zum 1. März 2017 war die bisherige Geschäftsführerin Christine Beyer in einen neuen Job in Richtung Ostsee abgewandert. Die Interimslösung mit Ursula Rasche fand erst mit der Einstellung der neuen Geschäftsführerin Claudia Lipka zum 1. September 2018 ein Ende. Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr 2018 fast 90.000 (2017: 58.279,44 Euro). Als Begründung ist im Lagebericht 2018 nachzulesen: „Die erhöhten Personalkosten entstanden durch Einarbeitung der neuen Geschäftsführung und Auszahlung der angefallenen Überstunden.“

Die Geldbringer für das Stadtmarketing waren im Jahr 2019: Frühjahrsmesse im April im Ibach-Haus (9437 Euro), Trödelmärkte im Mai und Oktober (15.571 Euro), Blumenkübel-Aktion in der Fußgängerzone im Mai (4251 Euro) und Weihnachtsmarkt im Dezember (606 Euro).

Geschäftsbericht 2020

Die Corona-Pandemie hat alle Planungen für das Jahr 2020 über den Haufen geworfen. Die zwei Trödelmärkte fanden nicht statt, neue Formate wie das E-Bike-Event und das Food Festival, die eigentlich erstmalig im April die Schwelmer erfreuen sollten, mussten abgesagt werden und Mitte November schließlich musste Claudia Lipka auch den (vorsorglich schon bedeutend kleiner auf dem Altmarkt geplanten) Weihnachtsmarkt endgültig streichen. Auf der Ausgabenseite konnte die Geschäftsführerin die Zahlen minimieren, indem sie von 1. April bis 30. Juni für sich und ihr Team in eine 50-prozentige Kurzarbeit ging.

Geld in die Kasse brachte noch die Blumenkübelaktion (1400 Euro), das aus der Not geborene Format „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ (1500 Euro), die Aktion „Fun for Family“ als Alternative zum ebenfalls wegen Corona ausgefallenem Heimatfest (300 Euro) und die quasi aus dem Nichts gestampften Weihnachtsmarktboxen „Weihnachtsmarkt to go!“ (die ersten 86 Kisten waren

nach zwei Tagen verkauft).

„Ich sehe das Jahr 2020 nicht so negativ“, hatte die Geschäftsführerin bereits Mitte November in einem Gespräch mit dieser Zeitung für den Geschäftsbericht 2020, der im Sommer 2021 fertig sein wird, verhaltenen Optimismus durchblicken lassen. Im Rat wurde Claudia Lipka dann genauer. „Wir erwarten für dieses doch sehr besondere Jahr ein positives Jahresergebnis von plus 5.000 bis 8.000 Euro, wenn wir die Corona-Soforthilfen zurückzahlen müssen. Wenn nicht, beträgt der

Jahresüberschuss ca. 10.000 bis 12.000 Euro.“

Der Ausblick auf das kommende Jahr: Fortgesetzt werden sollen „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ (März bis September) und „Fun for Family“ (August), es steht die Frühjahrsmesse an, natürlich wieder die zwei Trödelmarkt und der Weihnachtsmarkt sind gesetzt und im zweiten Versuch sollen das E-Bike-Event (in Verbindung mit der frühjahrsmesse) und Food Festival (Juli)aus der Taufe gehoben werden.

Diskussion

Im Stadtrat gab es sowohl Lob als auch Tadel. „Schön, dass Sie auch einen Ausblick gegeben haben, was wir 2020 zu erwarten haben“, so Grüne-Fraktionschef Marcel Gießwein. Damit war es mit dem Lob auch schon vorbei. Kritik gab es, wie auch in den Jahren zuvor schon, am Zeitpunkt der Vorlage des Geschäftsberichts. Der zuständige Fachausschuss für das Thema sei der Hauptausschuss im Sommer. „Es ist eine Zumutung, das so spät zu machen, das ist auch mit nichts zu begründen“, so Gießwein, seine Partei würde sich deshalb bei der Abstimmung enthalten. „Der Jahresabschluss ist von uns am 25. Juni 2020 unterschrieben worden“, so Claudia Lipka, begründet den späten Zeitpunkt mit Verweis auf Corona. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater liefen wegen der Soforthilfeprogrammen für die Wirtschaft arbeitstechnisch zurzeit über. „Wir sind nicht die ersten gewesen, die behandelt worden sind.“

2018 hat die Politik die Neuausrichtung der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm (GSWS) beschlossen. Die Wirtschaftsförderung ist seitdem als Stabsstelle beim Bürgermeister angesiedelt. Das Stadtmarketing erhält über das Jahr 2018 hinaus jährlich einen städtischen Zuschuss in Höhe von 85.000 bis 90.000 Euro. Für das Jahr 2021 erfolgt eine Evaluation, so der im März 2018 gefasste Beschluss. Oliver Flüshöh erinnerte in seinem Redebeitrag an den damaligen Beschluss, wollte von Claudia Lipka wissen, ob sie denn schon heute etwas dazu sagen könnte, wie die Kooperation zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sei, wie die Schwerpunkte verändert worden seien, was gut und was weniger gut gelaufen sei und wann man in den Prozess gehen wolle. „Hiervon höre ich heute das erste Mal“, zeigte sich die Chefin des Stadtmarketings von dem Beschluss überrascht, der vor ihrer Einstellung gefasst worden war.

Bürgermeister Stephan Langhard erweiterte den nötigen Betrachtungskreis noch, sprach von zwei Förderprogrammen, mit denen Schwelm zusätzliche City-Manager bekomme. „Wir müssen uns Gedanken machen, an welcher Stelle die denn nun angedockt werden sollen.“

Kommentar von Bernd Richter

Das Stadtmarketing hat in diesem schwierigen Jahr das schier unmögliche geschafft und wird voraussichtlich das Geschäftsjahr 2020 mit einem beachtlichen Plus abschließen können. Und das, obwohl wegen der Corona-Pandemie die ertragsreichen Veranstaltungen wie die beiden Trödelmärkte nicht haben stattfinden können. Dazu hat sicherlich auch der nicht von allen gut geheißene Einstieg in die Kurzarbeit beigetragen. Doch Claudia Lipka hat genau das gemacht, was eine verantwortlich handelnde Geschäftsführerin immer im Blick haben sollte: Gefahr von der Gesellschaft abwenden. Das im Jahr der Pandemie die Zahlen nicht so pünktlich vorliegen, wie das wünschenswert erscheint, ist aus meiner Sicht das kleinere Übel. Wie heißt es doch so schön: Alle guten Dinge sind drei. Im kommenden Jahr ist die Schonzeit vorbei und wird die Politik die Stadtmarketing-Chefin wohl beim Wort nehmen.