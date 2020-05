Stadtmarketing Schwelmist in Kurzarbeit

Die Corona-Krise wirbelt so manchen Business-Plan durcheinander. Nichts ist mehr so, wie es vor einigen Wochen geplant war. Auch das Stadtmarketing Schwelm ist froh, wenn es am Ende des Jahres den Geschäftsbetrieb mit einer schwarzen Null beenden kann. Claudia Lipka, Chefin des Stadtmarketings, und ihre Mitarbeiterin Sina Koch sind zur Zeit in Kurzarbeit. Schadensbegrenzung ist das Gebot der Stunde.

Events müssen abgesagt werden

Veranstaltungen finden zurzeit nicht statt. Die ursprünglich für Ende April geplante Premiere des Festivals E-Bike-aktiv mit Street-Food und Live-Musik ist abgesagt, der Trödelmarkt am 17. Mai gestrichen und beim zweiten Trödelmarkt am 11. Oktober ist fraglich, ob er stattfinden wird. Auch an Geschäftsabschlüsse mit Unternehmen, die auf der Frühjahrsmesse (17./18. April 2021) dabei sein wollen, ist in diesen Tagen nicht zu denken. Die Geschäftsleute haben momentan andere Sorgen. Genauso verhält es sich mit dem Weihnachtsmarkt, der für den 13. Dezember geplant ist.

Claudia Lipka, Geschäftsführerin Stadtmarketing Schwelm. Foto: Privat

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – wir arbeiten an einem neuen Termin für dieses spannende Event“, strahlt Claudia Lipka Optimismus aus, dass die Premiere der E-Bike-Messe Pandemie-bedingt im kommenden Jahr über die Bühne gehen kann und die Schwelmer sich auch auf die anderen Veranstaltungen weiter werden freuen können. Doch so lange die Coronaschutzverordnung gilt und Veranstaltungen wenn überhaupt nur mit Einschränkungen möglich sind, arbeitet das Stadtmarketing gezwungener Maßen auf Sparflamme. „In Abstimmung mit unseren Gesellschaftern haben wir uns auf Kurzarbeit 50 Prozent gesetzt, um unsere Kosten zu minimieren“, sagt Claudia Lipka. Das bedeutet für das Zweier-Team mit zusammen 1,38 Stellen, dass abwechselnd tageweise Dienst gemacht wird und es eingeschränkte Öffnungszeiten gibt. Mit Spannung schaut das Stadtmarketing auch auf den Oktober-Termin des Trödelmarkts. Das Veranstaltungsverbot gilt erst einmal bis einschließlich 31. August. „Wenn nichts stattfinden kann, dann werden wir unsere Kurzarbeit ausweiten“, so die Geschäftsführerin.

Spannend wird auch der Termin für die Frühjahrsmesse. Dieses Event ist eines der Haupteinnahmequellen des Stadtmarketings. Findet auch diese Veranstaltung nicht statt, würde das ein tiefes finanzielles Loch in die Bilanz reißen. Claudia Lipka hat sich schon einmal in die Zahlen vertieft und wagt eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020: „Bei nur einem Trödelmarkt, einem Weihnachtsmarkt, der plus/minus Null abschließt und Kurzarbeit werden wir das Jahr mit 38 Euro plus beenden.“ Zur Erinnerung: Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Minus von 25.000 Euro ab, 2019 wird unterm Strich aller Voraussicht nach ein Plus von 7000 Euro stehen.

Ganz zum Erliegen gekommen ist das Geschäft des Stadtmarketing jedoch nicht. „Seit letzter Wochen kommen die Leute und kaufen Gutscheine der Werbegemeinschaft“, sagt Claudia Lipka. ganz aktiv sei man auch mit „Schwelm liefert – Heimat shoppen in der Corona-Krise“. Rund 70 heimische Geschäftsleute bieten ihre Leistungen mittlerweile im Internet an. „Alle machen mit, die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer Simon Nowack und der Werbegemeinschaft läuft super,“, lobt Lipka, die auch schon ein Event fest im Plan hat: die lange Tafel. Dabei handelt es sich quasi um einen Bürger-Brunch, ähnlich, wie er am Haus Martfeld einmal stattfand. Der Unterschied: Die Tafel soll sich durch die Fußgängerzone ziehen, jedermann kann kostenfrei mitmachen und sich an die Tische setzen. „Die Menschen sind alle froh, wenn sie mal rauskommen miteinander sprechen können. das belebt auch die Innenstadt und ist kurzfristig zu planen“, so Claudia Lipka.

Stadtmarketing mit neuen Öffnungszeiten

Wegen der durch die Corona-Krise bedingten Kurzarbeit hat das Stadtmarketing vorübergehend neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Das Stadtmarketing ist erreichbar unter Telefon 02336 - 860 370 und per E-Mail unter info@stadtmarketing-schwelm.de