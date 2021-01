Sternsinger der Propstei Schwelm senden Videobotschaft

Gevelsberg. Schwelm. Ennepetal Auch in diesem Jahr müssen die Menschen in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal auf den Segen der Sternsinger nicht verzichten.

Unter dem Motto „Kindern Halt geben –in der Ukraine und weltweit“ gibt es den Segen der Sternsinger der Propstei in diesem Jahr etwas anders - nämlich per Videobotschaft. Mit Blick auf die Hygienevorgaben haben die Sternsinger entschieden, ihre Botschaft nicht persönlich in die Straßen der Städte, in die Einrichtungen und die Haushalte zu entsenden.

Gevelsberg

Als erstes senden die Gevelsberger Sternsinger ihren Segen per Videobotschaft auf dem Youtube-Kanal der Propstei St. Marien, zu finden unter „propsteimarien“oder unter www.propstei-marien.de. Den "Segen to go" kann man sich ab sofort in den Kirchen in Gevelsberg abholen. Am Samstag, 9. Januar, von 15 bis 16.45 Uhr nehmen die Sternsinger Spenden in Liebfrauen und am 10. Januar von 10.30 bis 12 in St. Engelbert persönlich entgegen.

Schwelm

In Schwelm werden die Sternsinger am Sonntag, 10. Januar, eine vorbereitete Tüte mit dem Segen und Segensbildchen in die Haushalte verteilen, die sich angemeldet haben. Spenden können per Überweisung auch gleich an das Konto der Propstei, IBAN:DE 45 4545 1555 0000 0373 90, Verwendungszweck:Sternsinger, gehen. Außerdem liegen die Segensaufkleber in der Marienkirche aus. Auch die Sternsinger in Schwelm senden den Segensgruß per Video am Sonntag, 10. Januar, auf dem Youtube-Kanal und der Homepage.

Ennepetal

In Ennepetal verteilen die Sternsinger ebenfalls „königliche Post" in die Briefkästen aller, die bereits im vergangenen Jahr die Sternsinger zu Besuch hatten und zusätzlich imWerktagsgottesdienstam Donnerstag, dem 7. Januar, um 19 Uhr in St. Johann Baptist,den Segen

INFO

Außerdem gibt es die Möglichkeit, direkt auf das Konto des Kindermissionswerkes zu spenden:Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++