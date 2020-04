Die Kreisverwaltung öffnet unter anderem wieder die Führerscheinstelle in Schwelm.

Corona Straßenverkehrsamt in Schwelm ab Montag wieder geöffnet

Schwelm. Ab kommenden Montag öffnen wieder Straßenverkehrsamt und Führerscheinstelle in Schwelm. Termine können ab Freitag gebucht werden.

Nach gut fünf Wochen, in denen nur dringende Fälle bearbeitet wurden, öffnet die Kreisverwaltung die Zulassungsstellen in Schwelm (Hattinger Str. 2 a) und Witten (Wittener Str. 100) sowie die Führerscheinstelle in Schwelm ab Montag, 27. April, wieder.

„Allerdings“, so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamtes, „werden wir die für den Behördengang notwendigen Termine zunächst nur in begrenzter Anzahl vergeben. Damit vermeiden wir Warteschlangen, gewährleisten den Personen-Mindestabstand von 1,5 Metern und schaffen die Voraussetzungen für die erforderliche Hygiene.“

Ohne Termin kommen Bürger nicht ins Gebäude

Ausdrücklich weist die Kreisverwaltung auf folgende Punkte hin: Ohne Termin erfolgt kein Einlass in die Verwaltungsgebäude und Personen mit Erkältungssymptomen werden abgewiesen, Termine für den ersten Öffnungstag am Montag können ab Freitag gebucht werden und anschließend ist dies maximal zwei Tage im Voraus möglich.

Die Terminvereinbarung ist online unter www.en-kreis.de, Stichwort „Terminvergabe online“ im Suchfeld auf der Startseite, sowie telefonisch möglich. Hier lauten die Rufnummern 02336/4441151 für Schwelm und 02302/20240 für Witten.

Termine können nicht per E-Mail vereinbart werden

Erreichbar sind die Ansprechpartner montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Dies gilt auch für die Termin-Telefonnummer (02336/4441119) der Führerscheinstelle. Nicht möglich sind Terminanfragen übrigens über die Email Adressen zulassungsstelle@en-kreis.de und fuehrerscheinstelle@en-kreis.de.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Ennepe-Ruhr-Kreises unter www.en-kreis.de abrufbar.