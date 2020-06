Südkreis: Städte erlassen Kita-Beiträge bis Ende Juli

Kitas und Schulen wurden Mitte März geschlossen

Mitte März waren die Kitas und Schulen in Nordrhein-Westfalen geschlossen worden.

Bereits seit dem 23. April findet für Schüler der weiterführenden Schulen, die in diesem Schuljahr Abschlüsse anstreben, wieder Unterricht statt. Im Laufe des Mai folgten die weiteren Jahrgänge, die zeitweise unterrichtet werden.

Seit dem 4. Mai gehen auch die Viertklässler der Grundschulen wieder zur Schule. Am Freitag kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer an, dass die Grundschulen ab dem 15. Juni wieder in den Regelbetrieb gehen sollen.

Die Offene Ganztagsbetreuung wurde und wird schrittweise analog zum Präsenzunterricht aufgenommen.

Die Kindertageseinrichtungen öffnen am kommenden Montag, 8. Juni, wieder.