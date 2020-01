Tankstellenraub in Serie: Lange Haftstrafe für Gevelsberger

EN-Kreis/Hagen. Im Prozess um sieben spektakuläre Tankstellenüberfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis hat das Hagener Landgericht die Urteile gesprochen: Der Haupttäter muss achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mitangeklagte ging mit einem Freispruch nach Hause.

Die Überfälle passierten Januar bis Februar vergangenen Jahres. Zwei Männer aus Gevelsberg (24 und 37) waren angeklagt. Verurteilt wurde nur einer, der 24-jährige Hauptangeklagte. Der hatte die sieben Überfälle auf Tankstellen in Gevelsberg, Schwelm, Sprockhövel und Dortmund sofort gestanden und die Hauptverantwortung übernommen. Achteinhalb Jahre muss der bisher völlig unbescholtene Mann nun ins Gefängnis.

Mitangeklagter bestreitet alles

Sein 37-jähriger Mitangeklagter, der alles bestritten hatte, wurde freigesprochen. Dass er bei den Taten mitgewirkt hatte, konnten die Hagener Richter nicht erhärten. Staatsanwalt Christoph Bußmann leitete sein Plädoyer so ein: „Es war ein Verfahren, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war, mit zwei Angeklagten, von denen einer bisher völlig straffrei war und der andere ausschließlich Geldstrafen für Bagatellkriminalität aufweist und dann eine Serie schwerster Straftaten begeht.“ Er hielt den 37-Jährigen sehr wohl für einen der Täter und beantragte sechseinhalb Jahre.

Prozess Es werden noch zwei weitere Täter vermutet Ein anthropologisches Gutachten, das anhand von Überwachungsvideos aus den Bewegungen und körperlichen Eigenheiten der gezeigten Person die Beteiligung des 37-jährigen Mitangeklagten beweisen sollte, wurde von der Kammer als „mangelhaft“ verworfen. Dem 37-Jährigen wurde die Beteiligung an der ersten Tat in Gevelsberg und an der in Schwelm vorgeworfen. Die Beute aus den Taten betrug rund 3000 Euro. Es werden noch zwei weitere Täter vermutet, die unter anderem bei einem Überfall ein Fluchtauto gefahren haben sollen.

Die Überfälle nahmen am 18. Januar mit einem Raub in der Westfalentankstelle in Gevelsberg ihren Anfang. 894 Euro war die Beute, die noch mit zwei weiteren Tätern geteilt worden sein soll. Weiter ging es mit drei weiteren Tankstellen in Gevelsberg, einer SB-Tankstelle in Dortmund und einer Tankstelle im Sprockhöveler Ortsteil Haßlinghausen.

Spektakulär verlief der Raub auf die sechste Tankstelle in der Serie: Mit einem Messer bewaffnet stürmte der 24-Jährige in den Verkaufsraum und schlug mit einem Hammer auf den Tresen. Dort erbeutete er 250 Euro und vier Packungen Zigaretten. Das Vorgehen war zum Teil rigoros. Die Einschüchterung der Kassierer geschah zum Teil mit einer ungeladenen Schreckschusswaffe oder Messern. Einmal war ein Schlagring im Spiel und der bereits erwähnte Hammer im Schwelmer Überfall.

Die Geschädigten steckten das Vorgefallene unterschiedlich weg: Die Kassiererin aus Haßlinghausen kam eigenen Angaben zufolge gut klar. Zwei weitere Zeuginnen hatten länger mit Ängsten zu kämpfen, eine zog sogar um.

Obwohl der 24-Jährige in seinem Geständnis die Haupttäterschaft übernahm, beschuldigte er den 37-Jährigen. Davon waren die Hagener Richter am Ende nicht überzeugt und entschieden im Zweifel für den Angeklagten: „Es gibt viel Für und Wider, viele Zweifel, aber nicht Durchgreifendes. Warum sollte der Mann die Polizei auf die Fährte des anderen bringen, wenn er sich selbst damit in die Gefahr der Entdeckung bringt?“, verlieh die Vorsitzende Richterin einer der Ungereimtheiten Ausdruck.

Außerdem gebe es nur die Angaben des Hauptangeklagten, die den 37-Jährigen belasten. Ob der Hauptangeklagte mit seinen Angaben einen anderen mutmaßlichen Täter eventuell schützen wollte, konnte das Gericht nicht ermitteln.

Beim 24-Jährigen hingegen war die Lage eindeutig. Er hatte alles ohne Wenn und Aber schon bei der Polizei zugegeben. Sein entschiedener Hang, Drogen zu konsumieren und ein daraus resultierender Geldmangel, waren den Richtern zufolge der Grund für die Taten. Sie beschlossen daher, dass der Angeklagte überdies in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Verteidiger Andreas Trode, der den 24-Jährigen vertrat, war zufrieden: Da gebe es nicht viel zu meckern. Sein Kollege Christoph Wortmann hatte Freispruch beantragt.