Terminpflicht bei Straßenverkehrsamt in Schwelm

Schwelm Der Ennepe-Ruhr-Kreis Kreis weist auf die besonderen Regelungen wegen der Corona-Pandemie hin. Alle Informationen gibt es hier

Wer 2021 ein Fahrzeug an-, um- oder abmelden möchte, sollte beachten: Aufgrund der aktuellen Coronalage besteht für Besuche des Straßenverkehrsamtes in Schwelm und der Zulassungsstelle in Witten weiterhin grundsätzlich Terminpflicht.

Auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) haben die Bürger die Wahl zwischen zwei verschiedenen Terminarten. „Zum einen", so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamts, „ist der ,klassische’ Besuch, also die persönliche Vorsprache, möglich. Zum anderen kann auch ein Abgabetermin zur kontaktlosen Antragstellung vereinbart werden.“

In diesem Fall muss der Antrag vorab Zuhause online ausgefüllt und ausgedruckt werden. Zusammen mit allen benötigten Dokumenten bringt der Bürger sie dann in eine der Zulassungsstellen. „In Abwesenheit des Antragstellers wird alles schnellstmöglich bearbeitet. Wir melden uns, wenn es abholbereit ist", erläutert Völker das im Sommer eingeführte Angebot.

Alle Informationen dazu, eine Liste der jeweils notwendigen Unterlagen sowie die Anträge finden sich ebenfalls unter www.en-kreis.de, Bereich Sicherheit/Verkehr, KfZ-Zulassung. Lohnend könnte es zudem sein, vor Terminbuchung zu prüfen, ob die gewünschte Dienstleistung online zur Verfügung steht und der Besuch des Amtes damit entfallen könnte. Was möglich ist, ist unter dem Punkt „Online Services iKfz“ zu finden.