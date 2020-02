Thema in Ausschuss

Nachdem die Grundschule Pestalozzi an der Teichstraße in Gevelsberg in jüngster Zeit verstärkt mit Vandalismus auf ihrem Schulhof zu kämpfen hatte (wir berichteten), hatte die Stadtverwaltung angekündigt, im Zuge der Schulkonferenz am 28. Januar Gegenmaßnahmen zu besprechen, um die Probleme mit Alkohol, Drogen und Vandalismus in den Griff zu bekommen.

Die Ergebnisse der Konferenz sollen während der außerordentlichen Sitzung des Schulausschusses am kommenden Dienstag, 18. Februar, mitgeteilt werden.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Foyer der Grundschule Pestalozzi.