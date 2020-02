Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tickets

Die Eintrittskarten für Vorstellungen der laufenden Spielzeit in der Aula des Schulzentrums Gevelsberg-West, Am Hofe 14, können 24 Stunden am Tag unter www.gevelsberg.de oder www.reservix.de bestellt werden. Auch an der Bürgerinformation im Rathaus und in der Stadtbücherei sind Karten erhältlich.

Des Weiteren steht die Reservix-Hotline rund um die Uhr unter 01806/700 733 zur Verfügung.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.