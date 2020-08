Tour der Hoffnung fällt aus – Ennepetaler hoffen auf Spenden

Ennepetal. Eigentlich wären Hans Peter Bazzanella und Michael Eckhardt aus Ennepetal wieder bei der Tour der Hoffnung dabei. Doch die Radrundfahrt fällt aus.

Eigentlich wären Hans Peter Bazzanella und Michael Eckhardt in den vergangenen Wochen voll im Training gewesen, hätten sich und ihre Rennräder auf Straßen in Breckerfeld, Radevormwald und auch im Volmetal „eingefahren“, um am heutigen Mittwoch zum Start der traditionellen „Tour der Hoffnung“ in Gießen ganz fit zu sein. Doch in diesem Jahr fällt die „Strampelei für den guten Zweck“ der Corona-Pandemie zum Opfer.

Nach dem Prolog in der hessischen Stadt wäre die Tour mit Ex-Radweltmeister Klaus-Peter Thaler aus Gevelsberg als Kapitän bis zum 16. August durch Bayern gerollt, hätte in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt und Kitzingen Geld eingesammelt für krebskranke Kinder und Jugendliche, für Krebsstationen in Krankenhäusern und für die Forschung. Auch der heimische Henri-Thaler-Verein profitierte bisher immer von der Tour mit vielen Prominenten.

Ennepetaler hoffen auf Spenden

Im Vorjahr kamen insgesamt knapp 2,4 Millionen Euro an Spenden zusammen, darunter etwa 250.000 Euro aus der Region. Darin enthalten sind 60.000 Euro aus Ennepetal. Dennoch hoffen die Tour-Verantwortlichen, Spenden zu bekommen. Ehrenbürgermeister Michael Eckhardt, seit 12 Jahren Tour-Mitglied, weiß, dass viele Organisationen auf Zuwendungen angewiesen sind. Zehnmal saß der Hasperbacher Hans Peter Bazzanella bei der Tour im Sattel. Er hat sich jetzt ans Telefon gesetzt und alle heimischen Unternehmen, die sich bisher auf den Trikots verewigt hatten, angerufen. Das Ergebnis: alle spendeten, obwohl es in diesem Jahr keine Tour und somit keine neuen Trikots gibt.

Auf gezielte Ansprache per Brief an mögliche Spender verzichteten in diesem Jahr Hans Peter Bazzanella und Michael Eckhardt, wohl wissend, dass es viele Unternehmen und Einzelspender gerade nicht leicht haben. „Wer sich trotz der Corona-Krise jedoch in der Lage sieht, eine Spende zu überweisen, der würde einen wichtigen Beitrag leisten, dass zumindest ein Teil der Organisationen und Krebsstationen unterstützt werden könnte. Zu diesem Zweck ist ein Spendenkonto eingerichtet“. Darauf weisen Hans Peter Bazzanella und Michael Eckhardt hin. Übrigens: In der 35-jährigen Geschichte wurde die „Tour der Hoffnung“ erstmals abgesagt.

Spendenkonto: IBAN DE89 4545 1060 0000 010025, Verwendungszweck: 99.01.01.6 VWO477 Spende TdH. Eine Spendenbescheinigung stellt die Kämmerei der Stadt Gießen aus.