Trockeneis beseitigt den Ruß am Schwelmer Kornspeicher

Schwelm. Neun Monate nach der Brandstiftung am Haus Martfeld in Schwelm, bei der der Kornspeicher in Flammen aufging, gewinnt die Restaurierung an Fahrt

Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt wurden und die Versicherung die Kostenübernahme zugesichert hat, wird schon bald die Restaurierung des Kornspeichers am Haus Martfeld beginnen. Zurzeit ist Holger Engelhardt, staatlich geprüfter Techniker für Baudenkmalpflege und Tischler- und Zimmermeister aus Werl, dabei, ein Schadenskataster zu erstellen. Das dient dazu, die nötigen Arbeiten mit den Denkmalbehörden abzustimmen und den Auftrag zu vergeben. Engelhardt selbst wird die Arbeiten als Sachverständiger begleiten. „Das ist das Tolle an meinem Beruf. Er ist so vielfältig.“

Verschönerungsverein wird 125 Jahre

Ein Gerüst samt Planen schützt den Haferkasten vor Regen. Foto: Bernd Richter

„Spätestens bis zum 27. Mai 2021 sollen die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sein. Dann nämlich feiert der Verschönerungsverein sein 125-jähriges Gründungsjubiläum“, scherzt Vereinsvorsitzender Michael Lindermann. Der Verein ist Eigentümer des Denkmals. Aber natürlich hoffen alle auf einen Abschluss der Arbeiten noch in diesem Jahr. Die weiterhin unbekannten Brandstifter, die im August 2019 das Baudenkmal angezündet hatten, haben ganze Arbeit geleistet. Gut 80 Prozent der Bausubstanz ist geschädigt, die Hölzer müssen fachmännisch wieder aufbereitet oder ausgetauscht werden.

Die Versuche, das rußgeschwärzte Holz mit Trockeneis aufzuarbeiten, sind vielversprechend verlaufen. Holger Engelhardt muss nicht nur Balken und Bretter akribisch in Augenschein nehmen, sondern auch jeden einzelnen der ca. 400 Holznägel prüfen, die die Balkenkonstruktion zusammenhalten. Die Stichprobe beim Ortstermin dieser Zeitung zeigt: der Holznagel aus Eiche hat seine Festigkeit verloren, der Schaft ist verkohlt und bricht. „Wir wollen auf jeden Fall die tragenden Elemente erhalten. Die sind ja auch geschichtlich bedeutend“, sagt Holger Engelhardt. Von der Festigkeit her hat der Fachmann keine Bedenken. „Statisch kann das Bauwerk mehr, als es muss. Die Balken sind überdimensioniert.“

Holger Engelhardt zeigt auf die hellen Flächen. An diesen Stellen wurde probeweise der Ruß vom Holz mit Trockeneis entfernt. Foto: Bernd Richter

Beim Wiederaufbau spielt den Sachverständigen in die Karten, dass es eine umfangreiche Beschreibung des Bauwerks gibt. Der westfälische Volkskundler und Hausforscher Josef Schepers (1908-1989) und 1. Direktor des LWL-Freilichtmuseums Detmold hat in seinen Schriften auch den Schwelmer Kornkasten festgehalten. Darüber hinaus wurde das Denkmal im Jahr 2009 schon einmal aufwendig restauriert. Engelhardt selbst wohnt natürlich auch in einem alten Bauernhaus von 1822, das er selbst restauriert hat.

Ältestes Holzgebäude in Schwelm von 1583

Der Kornkasten des Verschönerungsvereins am Haus Martfeld stammt aus dem Jahre 1583 und ist damit das älteste Holzgebäude der Stadt Schwelm. Einst stand das Denkmal am Hof Mennenöhde in Öhde bei Schwelm. In seinem Inneren gibt es zwei Ebenen, die nicht miteinander verbunden sind. Die zweite Ebene im Dachgeschoss ist über eine Außentreppe erreichbar.