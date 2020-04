Überfall am Bahnhof in Schwelm

Schwelm. Drei junge Männer aus Schwelm stehen ab 20. April vor Gericht. Sie sollen zwei Männer am Bahnhof in Schwelm überfallen und beraubt haben.

Drei Männer aus Schwelm, die zur Tatzeit 17, 18 und 22 Jahre alt waren und heute 20, 21 und 25 Jahre alt sind, sind wegen eines Überfalles in Schwelm vor der großen Jugendkammer angeklagt. Sie sollen am 15. Januar 2017 zwei Männer am Bahnhof in Schwelm angegriffen, anschließend unter Gewaltandrohung in einen nahe gelegenen Tunnel und sodann auf ein Fabrikgelände gezwungen haben.

Die Angeklagten sollen ihren Opfern – in unterschiedlicher Beteiligung am Bahnhof, im Tunnel und auf dem Fabrikgelände – Gewalt angedroht, diese geschlagen, sie nach Wertgegenständen durchsucht und zum Entkleiden gezwungen haben. Insgesamt sollen die Angeklagten zwei Mobiltelefone, zwei Geldbörsen, zwei Armbanduhren, Kopfhörer, ein Ladekabel, diverse Kleidungsstücke und ein paar Turnschuhe erbeutet haben.

Eines der Opfer soll eine Platzwunde, das andere Prellungen an Rücken und Bauch und als Spätfolge der Tat eine Angststörung erlitten haben. Eines der Opfer hat sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Die Angeklagten befinden sich auf freiem Fuß.

Zwei Angeklagte vorbestraft

Der damals 18 Jahre alte Angeklagte soll wegen Diebstahls, Erschleichens von Leistungen und Besitzes von Betäubungsmitteln, der damals 17 Jahre alte Angeklagte wegen Diebstahls mit Waffen, Körperverletzung und Diebstahls vorbestraft sein. Eine zunächst am 29. März begonnene Hauptverhandlung wurde ausgesetzt, nachdem die dort von den Angeklagten gemachten Angaben ergaben, dass ein Sachverständigengutachten zur Frage der Schuldfähigkeit und einer möglichen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Bezug auf alle drei Angeklagte eingeholt werden musste.

Für das Verfahren sind nun vier Verhandlungstage bis zum 29. April vorgesehen: 20.,23., 27. und 29. April.