Die Arbeiten am Kaufland-Komplex schreiten in Gevelsberg zügig voran. Die Stadt passt daher ihren Zeitplan für den Vendômer Platz an.

Umbau des Vendômer Platzes geht schneller als bisher geplant

Den Fortschritt der Umbauarbeiten des Kaufland-Komplexes auf dem Vendômer Platz können Passanten in Gevelsberg täglich aus nächster Nähe verfolgen. Die Arbeiten schreiten so schnell voran, dass die Stadt ihren Zeitplan für den Umbau des Platzes an sich angepasst hat.

„Der Umbau des Platzes wird mit der Eröffnung des Kauflands nicht zeitgleich abzuschließen sein“, liest es sich in einer Vorlage der Verwaltung. Ausschlaggebend dafür sei auch der aufwendige Prozess einer europaweiten Vergabe weiterer Planungsleistungen. Kaufland plane die Eröffnung seiner Filiale schon deutlich früher als gedacht.

Eröffnung zu Sommerferien

Die Stadt rechnet mit einer Eröffnung vor den oder zum Beginn der Sommerferien. „Wir gehen davon, dass der Platzumbau eher abgeschlossen ist, als Kaufland fertig ist“, sagt Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi auf Nachfrage dieser Zeitung. Gemeint ist der Umbau des ersten Abschnitts vom Eingang des Vollsortimenters bis zur Anbindung durch eine Treppenanlage an die Wittener Straße.

Um den Platzumbau zu beschleunigen, möchte die Stadtverwaltung Planungsschritte optimieren und eine Auswahl der Oberflächenmaterialien schon vor der Vergabe der Bauleistungen treffen. In einer separaten Ausschreibung könne sie so das Betonpflaster direkt beim Hersteller bestellen. „Hierdurch kann der Platzumbau um circa vier bis sechs Wochen beschleunigt werden“, heißt es dazu. Zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung im März will die Verwaltung eine Vorlage zur Wahl des Pflastermaterials erstellen.