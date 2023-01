Unfall in Gevelsberg: Hagener Straße voll gesperrt

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz (Archivaufnahme). In Gevelsberg wurde die Hagener Straße nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt.

Gevelsberg. Am Vormittag hat sich in Gevelsberg ein Verkehrsunfall ereignet, in dessen Folge die Hagener Straße vollgesperrt werden musste. Hier die Infos.

An der Kreuzung Hagener Straße/Grünewaldstraße in Gevelsberg hat sich am Vormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Es kam zum Zusammenstoß zweier Pkw. Dabei wurden Personen verletzt. Die Hauptverkehrsader Hagener Straße musste im Zuge des Rettungseinsatzes für gut eine Stunde voll gesperrt werden.

Der Pressestelle der Polizei lagen gegen Mittag noch keine genauen Informationen zum Unfallhergang vor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Pressestelle fuhr ein Pkw gegen 10.26 Uhr von der Grünewaldstraße auf die Hagener Straße, wo es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw kam. Vermutlich hat der Fahrer des einbiegenden Fahrzeuges das vorfahrtberechtigte Fahrzeug auf der Hagener Straße übersehen.

Bei dem Zusammenstoß wurden laut Polizeipressestelle zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden rettungsdienstlich versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Hagener Straße konnte anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für die Dauer des Rettungseinsatzes hatten sich auf der Hagener Straße und rund um den Unfallbereich lange Rückstaus gebildet.

