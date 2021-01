Unfallreparatur in Schwelm lässt weiter auf sich warten

Schwelm Nach einem Unfall im August ist die Querungshilfe Obermauerstraße in Schwelm noch nicht repariert worden. Deshalb geht es nicht voran.

Bernd Richter

Schwelm. Wer als Autofahrer das Einfallstor nach Schwelm über die B 483 mit Winterberger und Kölner Straße wählt, passiert mit seinem Fahrzeug unweigerlich ein Dauerärgernis, das nicht nur der Politik sauer aufstößt: die demolierte Querungshilfe an der Obermauerstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte mit seinem Gefährt bereits im Sommer 2020 die Verkehrsinsel „zerlegt“. Seitdem befinden sich dort zwei wild durcheinandergewürfelte Häufchen Pflastersteine inmitten der beiden Fahrbahnen, notdürftig abgesichert durch zwei rot-weiß gestreifte Verkehrsbaken.

Bereits im Rat im November hatte Dr. Christian Bockelmann (SWG.BFS) nachgefragt, wann die Querungshilfe denn nun endlich repariert werde (wir berichteten). Der Bürgermeister versprach, diese Sache zu prüfen und eine Antwort zu liefern. Diese Zeitung hatte bei dem Baulastträger, Straßen.NRW nachgefragt. Die Baumaßnahme ist ausgeschrieben worden, der Auftrag wurde bereits erteilt. Ende November sollte die Reparatur im Zuge der Deckensanierung der L891 (Gevelsberger Straße) vom Ortsausgang von Wuppertal (Linderhauser Straße) bis zur Kreuzung mit der L551 (Hattinger Straße) beginnen und dann drei Tage dauern, lautete die damals erteilte Auskunft. Da war man wohl zu optimistisch, wie sich nun herausgestellt hat. Und wie das bei Bauarbeiten häufig so ist: Die Deckensanierungsarbeiten in Linderhausen dauerten länger als geplant. Straßen.NRW musste im Zeitplan für die Schwelmer Reparaturmaßnahme zurück rudern. Pressesprecher Andreas Berg vertröstet nun mit Beginn der Arbeiten in Schwelm auf das Frühjahr, des besserem Wetters nämlich.

„Die Querungshilfe ist in Klebetechnik ausgeführt und soll auch wieder so hergestellt werden. Der Kleber kann aufgrund der Witterung jedoch nicht aufgebracht werden. Das kann erst geschehen, wenn kein Salz mehr auf der Straße ist, die Fahrbahn trocken ist und mindestens 10 Grad Celsius müssen es schon sein“, so Andreas Berg. Deshalb könne man auch keinen genauen Starttermin für die Arbeiten nennen. Zur Erinnerung noch einmal: Der Schaden an der Querungshilfe ist dem Landesbetrieb am 12. August durch die Technischen Betriebe Schwelm gemeldet worden.