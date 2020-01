Uwe Wolfsdorff ist nun offiziell Gevelsberger Feuerwehrchef

Während Großbritannien aus der EU austritt, freuen sich die Gevelsberger zeitgleich über einen besonderen Amtsantritt: Uwe Wolfsdorff (61), der bereits seit einigen Wochen die Feuer- und Rettungswache in der Stadt Gevelsberg leitet, ist seit Freitagvormittag nun auch Chef der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gevelsberg.

Nachdem sich die drei Löschzüge der Stadt für das Eigengewächs der Gevelsberger Wehr ausgesprochen hatten, stimmten die Mitglieder des Stadtrats ebenso einstimmig für dessen Ernennung. So war es Bürgermeister Claus Jacobi eine Freude, die Ernennungsurkunde zu unterschreiben und Wolfsdorff in seinem Büro im Beisein von Kämmerer Andreas Saßenscheidt sowie Ordnungsamtsleiter Arnim Schäfer zu übergeben. „Wir haben bereits bei zahlreichen Einsätzen in diesem Jahr gemerkt, dass Uwe Wolfsdorff ein hohes Ansehen unter den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr genießt, außerdem die innere Führung, Motivation und Autorität für diese Aufgabe mitbringt.“

Wolfsdorff wird bis zum 21. Dezember die beiden Aufgaben des Feuerwehrchefs übernehmen und sagt: „Ich kann mich nur für das große Vertrauen der Verwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr bedanken und will dieses nicht enttäuschen.“ Sein frei werdender Stellvertreterposten wird bald nachbesetzt.