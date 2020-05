Verbot von Steingärten in Ennepetal erst einmal vom Tisch

Ennepetal. In Ennepetal wird es kein Verbot für das Anlegen von Steingärten in Neubaugebieten geben. Der Rat lehnte einen entsprechenden Grünen-Antrag ab.

In Dortmund, Hagen und auch in anderen Städten gibt es schon klare Vorgaben: Bei neuen Bauvorhaben dürfen keine Steingärten mehr errichtet werden. Verbindlich geregelt wird das in Satzungen oder Bebauungsplänen. In Ennepetal ist dieses Thema erst einmal vom Tisch.

Der Rat der Stadt lehnte mit großer Mehrheit den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab, die Prüfung einer Gestaltungssatzung für ein Verbot von Steingärten in Neubaugebieten vorzunehmen. Die Grünen hatten darauf gezielt, dass Bauherren dazu verpflichtet werden sollten, Außenflächen zu begrünen oder zu bepflanzen, sofern dies nicht einer anderen zulässigen Verwendung entgegenstünde. Außerdem sollten auch in bestehenden Wohnanlagen bei der Neuanlage von Gärten Steingärten verhindert werden (wir berichteten).

Entsiegelung soll Thema für neuen Rat werden In einem weiteren Antrag hatte sich die Grünen-Fraktion für die Entwicklung eines städtischen Förderprogramms zur Gewährung von Zuschüssen beim Entsiegeln von privaten und gewerblichen Flächen eingesetzt. Damit sollten Flächen für die Natur und den Wasserhaushalt zurückgewonnen werden, so die Begründung (wir berichteten). „Das ist ein Abschaffen der Steingärten durch die Hintertür“, meinte Anita Schöneberg (SPD) dazu in der Ratssitzung und nahm damit Bezug auf die vorangegangene Diskussion um den Grünen-Antrag zum Verbot einer derartigen Gartengestaltung in Neubaugebieten. Schöneberg schlug aber vor, den Antrag in den neuen Rat, der sich nach der Kommunalwahl konstituieren wird, erneut einzubringen. Damit erklärten sich die Grünen-Vertreter einverstanden.

Diese Prüfung wird nicht stattfinden, da die Politik schon jetzt mehrheitlich signalisierte, keine Reglementierung vornehmen zu wollen. Volker Rauleff, der SPD-Fraktionschef, stellte sofort klar: „Der Bürger soll selbst entscheiden.“ Fraktionskollegin Anita Schöneberg sagte kurz und bündig: „Wir wollen keine Bevormundung.“ Olaf Biermann (CDU) schloss sich der SPD-Argumentation an und sagte: „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen.“ Rolf Hüttebräuker (Freie Wähler) nutzte die Diskussion zu einer Attacke gegen die Grünen und nannte sie eine „Verbotspartei“. Er würde sich das nicht verbieten lassen. Im Übrigen habe die Stadt derzeit etwas anderes zu tun.

Werbung für grüne Gartengestaltung

Bürgermeisterin Imke Heymann fragte: „Haben wir das Problem in unserer Stadt?“ Eine Antwort aus dem Rat der Stadt heraus erhielt sie nicht. Für eine Prüfung warb dennoch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jürgen Hofmann. Theo Bicking (SPD) glaubt, dass dieses Thema bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen wieder hochkommen wird. Er schlug vor, mit Broschüren für eine grüne Gartengestaltung zu werben. So war auch vor der Beschlussfassung herauszuhören, dass die große Mehrheit keine Reglementierung will, aber doch die Anlage von Steingärten durchaus kritisch sieht.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte in ihrem Antrag auch die Stadtverwaltung gebeten, eine Aufklärungskampagne „zum Umweltnutzen der Vorgärten“ ins Leben zu rufen. Grünflächen dienten der Klimaverbesserung und der Artenvielfalt, Steingärten würden dagegen kein Wasser speichern und keinen Schatten spenden. So würden die Städte aufgeheizt. Das wiederum gefährde die Gesundheit von Menschen mit Kreislaufproblemen, hieß es in der Begründung.