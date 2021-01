Viele Neuigkeiten aus dem Stadtrat in Schwelm

An Montag rollen auf der Rathaus-Baustelle die Bagger. Das hat Bürgermeister Stephan Langhard im Stadtrat angekündigt. Dem Neubau müssen auch die sieben Linden am oberen Neumarkt weichen.

Schwelm Kämmerin legt Haushaltsentwurf 2021 vor. Schwelm überlegt Fahrdienst für Senioren zum Impfzentrum. Montag Baustart für das neue Rathaus

Schwelm. Die gute Nachricht aus der Sitzung des Rates der Stadt: Kämmerin Marion Mollenkott legt auch in Corona-Zeiten im sechsten Jahr in Folge einen ausgeglichenen Etatentwurf vor. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 schließt mit einem super-leichten Plus von 22.500 Euro ab. Ursprünglich sah die Planung ein Plus von 70.000 Euro vor – und das ohne Erhöhung der Grundsteuer B.

Haushalt 2021

Allerdings ist der Haushalt, wie man so schön sagt, mehr denn je auf Kante genäht. Das Jahresergebnis 2018 belief sich auf rund 272.000 Euro, der Jahresabschluss 2019 wurde im Dezember 2020 mit einem Überschuss von rund 83.000 Euro festgestellt. Ob der Entwurf den Sommer überdauern wird, muss sich noch zeigen. Da spielt sicherlich auch die Pandemie eine Rolle. Die schwarze Null im Haushaltsentwurf macht auch ein legaler Taschenspieler-Trick erst möglich, der es den Kommunen erlaubt, die Kosten der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2025 auf 50 Jahre abzuschreiben.

Im Haushalt 2021 finden sich erstmalig für alle Haushaltsjahre außerordentliche Erträge in einer jährlichen Größenordnung zwischen neun und zehn Millionen Euro. „Hierbei handelt es sich um die Bilanzierungshilfe nach dem Corona- Isolierungsgesetz, die für den kommenden Haushalt erstmalig Anwendung findet. Schwerpunktmäßig kompensieren wir damit Corona -bedingte Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer“, sagte Kämmerin Mollenkott in ihrer Haushaltsrede. Es handle sich dabei nicht um „echtes Geld“, sondern eine Buchungsmöglichkeit, Corona bedingte Schäden auszugleichen.

Der Haushaltsplanentwurf sieht entgegen der Vorjahre weder bei der Grundsteuer A, noch bei der Grundsteuer B bzw. der Gewerbesteuer eine Hebesatzerhöhung vor. Marion Mollenkott nennt beispielhaft zwei Etatposten, die dafür verantwortlich zeichnen: höhere Schlüsselzuweisungen über eine Million und eine um 900.000 Euro verminderte Kreisumlage. „Diese Verbesserungen reichen aus, um die in Haushalt 2021 bisher vorgesehene Hebesatzerhöhung auf 950 Punkte auffangen zu können“, sagt die Kämmerin. Fakt ist aber auch, dass bei einer Verschlechterung der Ertragslage der Stadt Schwelm eine Erhöhung der Grundsteuer B bis einschließlich Juni eines jeden Jahres nachträglich beschlossen werden kann.

Corona-Lage in Schwelm

Corona stand unfreiwillig im Mittelpunkt der Sitzung. Das fing schon mit der Maskenpflicht an. Während der gesamten Dauer der Zusammenkunft in der Eventhalle mussten sowohl Besucher als auch Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter nicht irgendeine Mund-/Nasenbedeckung anbehalten, sondern sogar erstmals eine FFP-2-Maske. „Gestern waren wir mit einer Inzidenz von 192 Spitzenreiter im Kreis“, beschrieb Bürgermeister Stephan Langhard den Ernst der Lage in der Kreisstadt. Am Donnerstag sank die Inzidenz in Schwelm auf 178 (kreisweit: 124,34). Bis zum 23. Januar kündigte der Verwaltungschef ein Schreiben an, das alle über 80-Jährigen von der Stadt erhalten werden in dem sie über die Impfstrategie vor Ort informiert würden. Schwelm wird darüber hinaus eine Telefonhotline für diese Altersgruppe einrichten. Darüber hinaus wird darüber nachgedacht, für weniger mobile Senioren einen städtischen Fahrdient zu den Impfzentren einzurichten.

Baustart für das Rathaus

„Ab Montag werden tatsächlich die Bagger rollen.“ Mit diesen Worten kündigte Stephan Langhard den Baustart für das Rathaus an. An der Baustelle mit Wochenstart die Baufläche vorbereitet. Das bedeutet, zunächst noch vorhandener Erdbau und weiteres Material mit Hilfe eines entsprechenden Baggers entfernt wird. Außerdem wird der Zaun an der Schulstraße abgebaut und zum Einlagern abtransportiert. Die sieben Linden am oberen Neumarkt müssen dem Neubau weichen und werden kurzfristig gefällt. Für diese Bäume wird es aber Ersatz geben, und zwar im Rahmen der Bepflanzung bei der Neugestaltung des Bereichs oberer Neumarkt.