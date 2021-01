Vier gelbe Zebrastreifen weisen Passanten in Schwelm den Weg

Schwelm Darum gibt es vier neue Fußgängerüberwege in der Stadt Schwelm

Schwelm. Alles geregelt: Vier neue gelbe Zebrastreifen lenken den Fußgängerverkehr seit wenigen Tagen um das Brauerei-Gelände und die dort gesperrten Bürgersteige. Diese Neuerung ist dem Start der Bauarbeiten für das neue Rathaus geschuldet. Sowohl am Neumarkt, als auch an der Schulstraße werden die Passanten über die Fußgängerüberwege so sicher an der Baustelle vorbei geführt.

Der Zaun gegenüber des Schwelm-Centers wird in den nächsten Tagen demontiert und bei den Technischen Betrieben Schwelm (TBS) eingelagert. Ein Bauzaun ist bereits an der Schulstraße und am Neumarkt aufgestellt. Am Neumarkt müssen wegen der Neubaupläne noch die sieben alten Linden weichen. Eine Ersatzanpflanzung ist laut Verwaltung bei der Neugestaltung des Bereichs oberer Neumarkt vorgesehen.

Wie die Stadt berichtet, war seinerzeit festgestellt worden, dass aus fachlicher Sicht keine Möglichkeit besteht, die Bestandsbäume im Bereich der Baumaßnahme des Rathausneubaues sinnvoll zu erhalten. Zum einen würden sie bei den Ausschachtungsarbeiten mindestens die Hälfte des Wurzelbereichs verlieren, zum anderen könnten sie vor dem neuen Rathaus keine Krone mehr ausbilden.

Erschwerend wäre hinzugekommen, dass die Bäume durch die Nähe zum neu zu errichtenden Gebäude während der Baumaßnahme nur sehr schwer zu schützen sein würden und auch hier erhebliche Vitalitätsschäden zu erwarten sein würden.