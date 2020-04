Vorwärts wie rückwärts: Ennepetaler Liebe zum DAF ungebremst

Ennepetal. In Ennepetal treffen sich regelmäßig Menschen aus fast allen Teilen Deutschlands, die das Ansehen der ehemaligen Automarke DAF in Ehren halten.

Einmal im Monat, immer am ersten Sonntag, kommen sie aus fast allen Teilen Deutschlands nach Voerde und treffen sich dort, wo sich einst die Elektro-Werkstatt von Alfred Thun, später Friedrich-Wilhelm Thun befand. Sie versammeln sich in den Räumen an der Lohernockenstraße (Postadresse Lindenstraße 22) und reden über Autos, die schon seit 1975 (eigentlich 1984, als die 300er Reihe eingestellt wurde) nicht mehr hergestellt werden. Es sind die Mitglieder des DAF-Clubs, die das Ansehen der ehemaligen Automarke aus den Niederlanden in Ehren halten, ja, selbst noch die jetzt als Oldtimer eingestuften DAF-Pkw pflegen und auch fahren.

Klubraum ist Herzstück des Vereins

„Der Klubraum in Voerde ist das Herzstück des Vereins“, ist sich Detlev Kura sicher. Der Hagener ist der Kassenwart des Vereins und auch für die Mitgliederverwaltung zuständig. 91 seien es derzeit, darunter auch DAF-Fans aus den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Auch drei Frauen seien aktiv im Club, aus Leer, Berlin und Idstein. „Unsere Rennfahrerin fährt jetzt einen Skoda 180. Das DAF-Coupé war ihr zu langsam. Privat fährt sie einen Ford T Messingkühler“, berichtet Detlef Kura.

Hier das besondere Variomatic-Getriebe, das im DAF eingesetzt wurde Damit kann man u.a. im Rückwärtsgang genauso schnell fahren wie vorwärts. Foto: Privat / WP

Gegründet wurde der Verein am 17. November 1985 als „IG DAF-Club international“ in der Bahnhofsgaststätte in Herdecke. Ziele des Vereins: Spaß und Freude an den Autos sowie Hilfe untereinander. Das „international“ verschwand im Rahmen der ersten Jahreshauptversammlung wieder aus dem Vereinsnamen. Diese Bezeichnung sei damals beim niederländischen Club – der 28 Prozent mehr Mitglieder habe – auf wenig Gegenliebe gestoßen. Seit dieser Zeit heißt es „DAF-Club Deutschland, www.dafclub.de.“ Seit 2014 ist der Club in Voerde heimisch. „Frau Hofmeister stellt uns die Räume zur Verfügung“, sagt Detlev Kura und ergänzt: „Wir fühlen uns hier ausgesprochen wohl.“

Die DAF-Freunde sitzen in der alten Werkstatt in gemütlicher Runde, immer bei Kaffee und Kuchen, erzählen sich Geschichten über das Leben ihres DAF, geben sich Tipps über Ersatzteilbeschaffung und oftmals geht es auch nach draußen, um unter Motorhauben zu schauen.

Immer wieder fasziniert sind die DAF-Freunde über das einzigartige Getriebe namens Variomatic. Detlev Kura gerät fast ins Schwärmen, wenn er die Technik erklärt. Er spricht von einer stufenlosen Keilriemenautomatik mit Fliehkraftkupplung. „Es ist damit ein schaltruckfreies fahren möglich“, sagt er.

So war der letzte von DAF entwickelte Pkw, der DAF 77, ein Mittelklassemodell mit Variomatic, das dann als Volvo 343 auf den Markt kam und noch in den Niederlanden produziert wurde. Kura: „Die Autos mit der Variomatic können genauso schnell vorwärts wie rückwärts fahren, wenn man sich Letzteres traut.“ Er erinnert an die DAF-Rückwärtsfahr-Rennen in den Niederlanden, die einst für Aufsehen sorgten. Detlev Kura endet seine Briefe auch mit „variomatischen Grüßen“.

Bei den Treffen in Voerde gehe es auch um Spaß und Geselligkeit, und wenn am Ennepetaler Industriemuseum sich wieder einmal Oldtimer präsentieren, sei man gern gemeinsam dort, um sich andere Autos anzuschauen.

Die Differenzen zur Gründungszeit mit dem DAF-Club in den Niederlanden sind längst ausgeräumt. Man ist jetzt befreundet. Hilfe aus Deutschlands Nachbarland gibt es bei der Ersatzteilbeschaffung. Ein Problem verschweigt Detlev Kura nicht: „Leider sterben uns die jetzt noch wenigen DAF-Mechaniker langsam weg.“ Die Mitglieder des DAF-Clubs Deutschland helfen jedem DAF-Fahrer, „auch wenn er nicht bei uns Mitglied ist, sowie den Werkstätten, die vermehrt anfragen, weil sich kein Mechatroniker mit dem Antrieb und der Unterdruckanlage – sie zieht die Riemenscheiben zusammen – auskennt.“

Wenn nach Corona wieder an den ersten Sonntagen im Monat die Treffen im Clubraum in Voerde stattfinden, dann sind alle Autofreunde willkommen. Auch ein Trabbi-Fahrer wird dann sicherlich nicht fehlen. „Der Mann aus Wuppertal ist bei uns hängen geblieben“, sagt Detlev Kura.