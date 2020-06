Wahl in Gevelsberg: So sieht Kandidaten-Liste der SPD aus

Die Gevelsberger SPD hat sich für die anstehende Kommunalwahl am 13. September aufgestellt. Nach seiner Vertreterversammlung gibt der Stadtverband nun Einblick in die Liste der Frauen und Männer, die für die Sozialdemokraten in den Rat einziehen wollen. Dabei wurden auch die Direktkandidaten für die 21 Gevelsberger Wahlbezirke nominiert. Über seine Nominierung als Kandidat für das Bürgermeisteramt konnte sich außerdem Claus Jacobi freuen. Er vereinte 100 Prozent der Stimmen auf sich.

Insgesamt 48 Kandidatinnen und Kandidaten sind auf der Liste der SPD zu finden. Stolz verkündet sie dabei, dass bis zum 33. Listenplatz Frauen und Männer abwechselnd zur Wahl in den Stadtrat antreten. Würde man das Ergebnis der Gevelsberger SPD bei der vergangenen Kommunalwahl zugrunde legen, würde wohl tatsächlich ein ausgewogener Anteil von Männern und Frauen in den Rat einziehen. 2014 holten die Sozialdemokraten in Gevelsberg 26 Sitze mit 63,5 Prozent der Stimmen (wir berichteten). Auf den Plätzen 34 bis 48 für die diesjährige Wahl folgen ausschließlich männliche Namen.

Helge Mannott, Vorsitzender des Standverbands, erkennt aber einen klaren Trend. „Unsere Frauenquote wird besser“, betont er auf Nachfrage dieser Redaktion. Beim Blick auf die Verteilung bei den Direktkandidaten für die 21 Wahlbezirke fällt auf: Hier stehen 16 männliche und fünf weibliche Namen. Dafür hat der Vorsitzende auch eine Erklärung: „Es gibt viele Frauen, die sagen, dass sie gerne mitmachen. Bei einigen hat es aber familiäre oder berufliche Gründe, dass sie keinen ganzen Wahlbezirk betreuen wollen.“

Neue Gesichter in Bezirken

Dafür treten in mehr als einem Drittel der Bezirke neue Gesichter an. Hier nennt die SPD Majid Iqbal (WB 1, Vogelsang, 42 Jahre), Melanie Bendrich (WB 5, Haufe, 40 Jahre), Thomas Schock (WB 7, Südstadt, 52 Jahre), Carola Dreher (WB 8, Braken, 58 Jahre), Wolfgang Ibing (WB 11, Blumenviertel, 48 Jahre), Benedict Grimm (WB 12, Oberstadt, 28 Jahre), Helge Mannott (WB 14, Klosterholz, 33 Jahre) und Daniel Berenbruch (WB 18, Silschede, 40 Jahre).

Opposition hat Kandidaten bereits festgelegt Der CDU-Stadtverband Gevelsberg hat seine Kandidatinnen und Kandidaten schon vor Wochen im Zuge seiner Vertreterversammlung nominiert. Auf Nachfrage der Redaktion sicherte die CDU zu, in der kommenden Woche über die Namen der Nominierten und deren jeweiligen Wahlbezirke zu informieren. Ein entsprechender Bericht in dieser Zeitung wird folgen. Auch die anderen Oppositionsparteien haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten schon festgelegt. Felix Keßler hat seine Bewerbung als Bürgermeisterkandidat des Oppositions-Bündnisses „Gevelsberg Gemeinsam“ bereits im Rathaus eingereicht. Auch er wurde ohne Gegenstimme und Enthaltung zum Bürgermeisterkandidaten gewählt.

In Sachen Altersstruktur will die SPD auf eine gute Mischung setzen „Wir sind schon jünger geworden“, sagt Helge Mannott, der – wie es schon auf der Liste steht – selbst 33 Jahre alt ist. Benjamin Garske, Geschäftsführer des Stadtverbands und Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung ist Baujahr 1982, um ein weiteres Beispiel zu nennen. „Es ist aber nicht nur wichtig, jung zu sein, sondern auch, dass man Erfahrung hat“, macht Mannott klar.

Die meisten Wahlgänge für die 21 Direktkandidatinnen und -kandidaten erfolgten einstimmig, keine Nominierung ging laut SPD unter 95 Prozent Ja-Stimmen aus. Für Mannott, der das Personaltableau mit seinem Vorstandsteam und den fünf Ortsvereinsvorsitzenden vorbereitet hatte, ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Jacobi auf Listenplatz 1

Auf Listenplatz 1 steht Bürgermeister Claus Jacobi. Sollte er nicht zum Bürgermeister gewählt werden, ist ihm auf jeden Fall der Einzug in den Stadtrat sicher. „Das heutige Votum zeigt mir, wir starten einmütiger und geschlossener denn je in diesen für Gevelsberg so richtungsweisenden Wahlkampf. Danke für Euer Vertrauen, Danke für diesen unglaublichen Rückenwind“, sagte er nach seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten. Die geheime Wahl fiel einstimmig und ohne jede Enthaltung aus. Für Jacobi ist es seine vierte Nominierung als Bürgermeisterkandidat in Folge.

„Der große Zuspruch, den wir bei vergangenen Wahlen genießen durften, er macht uns demütig und er verpflichtet uns, unablässig für diese Stadt zu arbeiten und alles zu tun, was ihrem Wohle dient“, formulierte er seinen Anspruch an die Arbeitsweise der Gevelsberger SPD für die nächste Wahlperiode. Als eine große Herausforderung der kommenden Jahr nannte er dabei das im Konsens mit der Bürgerschaft erarbeitete Handlungskonzept „Gevelsberg 2030“.

Den Ausbau der digitalen und ökologischen Infrastruktur und die Fortsetzung der erfolgreichen Stadtentwicklungskonzepte für Berge, Vogelsang, Silschede und Asbeck nannte er als weitere Themen.