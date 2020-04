Werbegemeinschaft Schwelm zittert um verkaufsoffene Sonntage

Auch das ist eine direkte Auswirkung der Corona-Pandemie und des Versammlungsverbots: Der Antrag der Werbegemeinschaft Schwelm (WGS) zur Freigabe von drei verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr 2020 ist bereits überholt, bevor er am Donnerstag, 23. April, im Rat der Stadt Schwelm beraten und entschieden wird.

An Veranstaltungen gekoppelt

Ursprünglich wollte der Einzelhandel in der Kreisstadt zu den beiden Trödelmarkt-Terminen am 17. Mai und am 11. Oktober öffnen. Den Frühjahrs-Trödelmarkt hat das Stadtmarketing bereits abgesagt. Der Termin für den Herbst-Trödelmarkt steht zwar noch als Event im Veranstaltungskalender, doch wie belastbar das Festhalten an dem Datum ist, wird sich erst zeigen, wenn der Verlauf der weltweiten Virus-Infektion abschätzbar ist. Der dritte verkaufsoffene Sonntag am 13. Dezember soll zum Weihnachtsmarkt stattfinden.

„Die Absage des verkaufsoffenen Sonntags im Mai ist leider richtig. Wir müssen das mit einer Veranstaltung koppeln. Da es nun keinen Trödelmarkt geben wird, fehlt uns damit die Rechtsgrundlage“, bedauert Daniela Weithe, Vorsitzende der Werbegemeinschaft, im Gespräch mit dieser Zeitung. Planungssichersicherheit sieht dieser Tage anders aus. „Wir wissen noch nicht, wie es in diesem Jahr weitergeht“, sagt die WGS-Chefin. Wenn es keine verkaufsoffenen Sonntage gebe, brauche der heimische Einzelhandel eine Veranstaltung am Samstag.

Doch nicht nur die verkaufsoffenen Sonntage sind weggebrochen bzw. stehen auf wackeligen Füßen, auch der von der Werbegemeinschaft organisierte Feierabendmarkt leidet unter Corona und damit leiden auch die Händler. Das Format des „Digitalen Feierabends“ wolle man gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung fortsetzen. „Hauptsache, es passiert überhaupt etwas“, sieht es Daniela Weithe ganz pragmatisch und lobt in diesen schwierigen Zeiten die Koordination zwischen der Werbegemeinschaft und dem Rathaus.

Daniela Weithe berichtet über eine angespannte Stimmung unter den WGS-Mitgliedern. „Einerseits freuen wir uns über jeden Kunden, der in den Laden kommt. Andererseits wollen wir in Anbetracht von Corona auch nicht die klassischen Besucherströme. Schön wäre es, wenn alles so nach und nach wieder anlaufen würde“, so der Wunsch der Verbandsvertreterin.

Die Soforthilfe ist natürlich auch im Schwelmer Einzelhandel ein Thema. Auch Daniela Weithe hat das Unterstützungsgeld beantragt – und innerhalb von fünf Tagen auch ausgezahlt bekommen: 9000 Euro. Ob und wie viel sie davon eventuell zurückzahlen muss, ist der Geschäftsfrau in Anbetracht der vielen Bestimmungen, die es zu erfüllen gilt, allerdings jetzt noch nicht klar.