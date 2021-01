Wertstoffhöfe im EN-Kreis noch mindestens bis 10. Januar zu

Die Tore der Umladeanlage der AHE am Hundeicken in Gevelsberg sind für Privatleute derzeit geschlossen.

Ennepe-Ruhr Viel Zeit daheim: Das nutzen viele zum Entrümpeln. Aber wohin mit dem Müll? Die Wertstoffhöfe in Gevelsberg und Witten sind noch zu.

Die Umladeanlagen in Gevelsberg und Witten sind laut Erlass des Kreises noch bis zum 10. Januar geschlossen. „Ich hoffe, dass wir danach schnell wieder öffnen können“, sagt Johannes Einig, Geschäftsführer der AHE. Wie der Erlass des Kreises für eine mögliche Öffnung der Wertstoffhöfe aussieht, ist derzeit aber noch unklar.

Es gibt Alternativen in besonders dringenden Fällen, also zum Beispiel bei Umzügen, bei denen Sperrmüll anfällt. So kann jeder Interessierte gegen Gebühr einen Container bestellen und sich vor die Tür oder auf den Garagenhof stellen und gefüllt wieder abholen lassen. „Der Wertstoffhof unseres Tochterunternehmens Vorberg Recycling in Herdecke ist ebenfalls weiter geöffnet“, sagt Einig. Er rät jedoch von nicht-notwendigen Müll-Fahrten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis ab.

Erfahrungen aus dem ersten Lockdown

Die Erfahrung aus dem März-Lockdown hat gezeigt: Es wird weiter ausgemistet, auch wenn der Müll nirgendwo abgegeben werden kann. „Manch einer hat uns im März die gefüllten Säcke vor die Tore der Umladeanlagen gestellt“, erinnert sich Johannes Einig. Und auch an den AHE-Containerstandorten für Altpapier und Altglas haben Unbekannte in den vergangenen Wochen und Monaten ihren Sperrmüll abgelegt.

Als dann im April die Umladeanlage Gevelsberg wieder öffnete, stauten sich an der Hundeicker Straße die Autos derjenigen, die ihren Müll loswerden wollten, so weit, dass die Polizei den Verkehr regeln musste. Dabei war das Müll-Entsorgen nicht immer der eigentliche Grund für den Besuch. „Manch einer kam auch, um der Anonymität zu entfliehen, mit nur einer Batterie zur Umladeanlage“, sagt Einig. So groß war scheinbar das Bedürfnis, wieder einmal Kontakt zu anderen zu haben.

Ansammlungen vermeiden

Um Menschenansammlungen bei einer möglichen Öffnung zu vermeiden, gilt der Appell des AHE-Geschäftsführers weiter: „Wer umzieht, bei dem fällt natürlich Müll an. Wenn die Entrümpelung aber gerade nicht dringend notwendig ist, dann bleiben Sie bitte zu Hause.“

Über die AHE

Die AHE GmbH unterhält im Ennepe-Ruhr-Kreis neben dem Hauptsitz in Wetter zwei weitere Standorte: Die Umladeanlage in Witten für den Nordkreis und die Sortier- und Umladeanlage in Gevelsberg für den Südkreis.