Wieder Geldautomaten-Knacker in Schwelm: Zeuge holt Polizei

Nach der zweiten Sprengung des Geldautomaten an der Barmer Straße hat die Sparkasse ihre Geräte noch sicherer gemacht und die Ausgabeeinheiten mit Stahl-Rollläden geschützt. Das hat sich nun ausgezahlt. Der dritte Versuch von Unbekannten, innerhalb von wenigen Wochen einen weiteren Geldautomaten diesmal im Möllenkotten zu knacken, misslang Dank der Aufmerksamkeit eines Passanten.

Der 56-jähriger Ennepetaler hörte am Donnerstagmorgen, gegen 4 Uhr, verdächtige Geräusche an der Oelkinghauser Straße. Als er den Geräuschen nachging, sah er zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an dem dortigen Geldautomaten zu schaffen machten. Augenscheinlich versuchte einer der Täter vergeblich den geschlossenen Rollladen gewaltsam aufzuhebeln. Der Mann informierte die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf, ließen die Täter von dem Automaten ab und der Zeuge hörte, wie sich ein Pkw in Richtung Hauptstraße entfernte. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Täter flüchteten ohne Beute. Hinweise auf sie gibt es bislang keine.