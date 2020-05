Wo in Ennepetal Industriekultur erlebbar wird

„Zehn Jahre Industriemuseum“ heißt der Film des heimischen Filmemachers Horst Groth, den er bereits 2006 für das Jahr 2017 gedreht hat. Grund: „Der Museumsbetrieb hat im Jahr 2007 erst richtig Fahrt aufgenommen und wird als das eigentliche Gründungsjahr betrachtet“, sagt Prof. Dr. Reinhard Döpp, Chef des Industriemuseums an der Neustraße. Die Stiftung Industriekultur Ennepetal wurde dagegen vor nunmehr zehn Jahren, am 13. April 2010, gegründet.

Rollten vor Jahren zum ersten Tag der offenen Tür gerade einmal zwei Motorräder und vier Oldtimer an, die lediglich eine Hand voll Bürger anlockten, wurden es im Laufe der Jahre immer mehr – sowohl Oldtimer als auch Menschen. So kamen im vergangenen Jahr zwischen 350 und 400 Oldtimer und jeweils Hunderte Interessierte. Der Oldtimer-Treff sei ein Höhepunkt am Tag der offenen Tür, sagt „der Kalli mit der Kelle“. Gemeinsam mit Manfred Henning und Ralf Düllmann hat Kalli Bernhard die Oldtimertreffen ins Leben gerufen.

Im März 2002 wurde der Förderkreis Industriekultur gegründet und Kalli ist vom ersten Tag an dabei. Museumschef Prof. Dr. Reinhard Döpp ist Vorsitzender des Gremiums. Nach der Insolvenz der Eisengießerei EW. Kruse im Jahr 2005 fasste er ein Jahr später den Aufbau eines Museums ins Auge. Der Förderkreis fand auf dem Gelände der alten Eisengießerei eine Heimat.

Förderung von Kunst und Kultur

Immer mehr Autos und Besucher finden den Weg zum Oldtimertreffen au dem Museumsgelände. Foto: Angelika Trapp / WP

Prof. Döpp, der sich mit der Erhaltung der geschichtlichen Ereignisse unserer Stadt und somit der Förderung der Industriekultur beschäftigt, erwarb im Jahr 2006 das Gelände und zwei Gebäude der Firma Kruse, um das Firmengeschichtliche zu bewahren. „Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, besonders der Industriekultur in Ennepetal und Umgebung“, betonte Döpp. „Ausdrückliches Ziel ist, das Industriemuseum mit den zwei denkmalgeschützten Gebäuden, Schieferhaus und Backsteingebäude, weiter auf- und auszubauen.“ Ein wesentliches Ziel des Museums sei es, so der Professor, aus Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft zu lernen. Die bewährten Formgebungs- und Fertigungsverfahren wie Gießen, Schmieden, Schweißen oder Zerspanen werden an typischen Beispielen systematisch dargestellt. „Damit sollen vor allen Dingen jungen Leuten die zahlreichen Chancen technischer Berufe anschaulich vermittelt werden“, erklärt Döpp.

Das Industriemuseum, das laufend erweitert und ergänzt wird, ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung Industriekultur Ennepetal und des Förderkreises Industriekultur Ennepetal. 2015 wurde eine Heizung installiert. Die gesamte Elektrik musste der neuen Nutzung in dem Gebäude angepasst werden. Auch Menschen mit Behinderung sollen die Geschosse besuchen können; dazu musste der alte Fahrstuhl ausgebaut werden, weiter wurden die Fußböden in den Obergeschossen neu verlegt, um nur einige Instandsetzungsarbeiten zu nennen.

Viele Arbeiten wurden von der Gebal nach professionellen Vorgaben übernommen. „Die Mitarbeiter sind für uns unersetzlich. Sie bereiten Veranstaltungen mit vor, sie pflegen auch den Garten und das Freigelände. Wir wissen es zu schätzen, dass wir die tatkräftigen Menschen an der Seite haben“, bemerkte Brigitte Schäfer vom Förderkreis.

Mitmach-Gießerei für Kinder

Im Backsteingebäude werden Gussstücke der Eisengießerei, historische Maschinenbauteile oder auch gegossene Ofenplatten gezeigt. Der mehrstöckige Backsteinbau mit seinen 60 gusseisernen Säulen in jedem Geschoss sowie das Schieferhaus aus dem 18. Jahrhundert wurden renoviert und auf das Museumskonzept ausgerichtet.

An jedem ersten Sonntag im Monat zwischen April und November heißt es normalerweise: Tag der offenen Tür. Besucher können vor oder im Schieferhaus Platz nehmen, Kuchen der „Kuchen-Feen“ verzehren oder Grillwürstchen, die im urigen kleinen Biergarten gebrutzelt werden, verspeisen.

Sie können zuschauen, wie gehämmert, gegossen und geschmiedet wird. Kindern wird die Möglichkeit geboten, in der Mitmach-Gießerei kleine Tiere unter Anleitung von Fachleuten zu formen. Von Anfang an dabei im Gießereibereich ist Horst Berens, der 42 Jahre bei der Firma Kruse als Meister in der Kernmacherei tätig war. „In diesem Jahr gibt es einen neuen, kleinen Fuchs mit der Aufschrift ,Industriemuseum Ennepetal 2020’“, sagt er. Die Modelle seien bereits da, sie müssten nur noch geformt werden. Der neue Fuchs wird auf jeden Fall ein Jahr jünger aussehen als der vom vorigen Jahr, sagt Berens. Die Vorführ- und Mitmachgießerei ist seit 2017 auf der „Pädagogischen Landkarte der außerschulischen Lernorte in NRW“ vertreten.

Immer mehr Aktionen kamen im Laufe der Jahre hinzu. Darunter Ausstellungen, die Barbara-Feier oder Filmabende mit Filmemacher Horst Groth. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, den „Schlottmann“-Raum zu besichtigen. In ihm werden Modelle zur regionalen Industriegeschichte präsentiert. Das Besondere: Einige Arbeitsabläufe werden beweglich gezeigt. Der Säulensaal kann für diverse technische und kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder zum beliebten Kreativweihnachtsmarkt genutzt werden.

Die Planungen für dieses Jahr seien derzeit sehr eingeschränkt, bedauert Brigitte Schäfer: „Wir sitzen auf heißen Kohlen.“ Kalli Bernhard sagt, dass auf jeden Fall Oldtimer-Treffen wieder stattfinden werden, sobald „der Weg wieder frei ist“. „Wir bewerten gerade bezüglich des Tages der offenen Tür beinahe wöchentlich die Lage“, teilt Verwaltungsmitarbeiter Lars Dunker mit. „Wir hoffen, dass sich die Situation bald ändert und wir unseren Tag der offenen Tür unter bestimmten Auflagen und dann etwas minimalistischer wieder durchführen können.“

Tipps und Termine im Industriemuseum Ennepetal

Zum Internationalen Museumstag am 17. Mai bietet das Industriemuseum Filme, Vorträge sowie Führungen an.

Der Film „10 Jahre Industriemuseum“ von Horst Groth fast die Zeit von 2006 bis 2016 zusammen. Er ist auf der Internetseite des Industriemuseums unter www.industrie-museum-ennepetal.de zu finden.

Für den 13. September ist ein Vortrag von Brigitte Schäfer über den Fachwerkbau in Bezug auf das Schieferhaus geplant. Ihre neueste Ausstellung „Farbenfroh – Zukunftsfroh“soll ab dem 4. Oktober zu sehen sein.