Wupperverband plant Großbaustelle unter Straße in Schwelm

Die Umsetzung des Projekts Neuverrohrung der Schwelms auf dem Gelände des Eisenwerks nimmt langsam Fahrt auf. „Ende März ist die Auftragsvergabe abgeschlossen worden, die Vorbereitungen zum Baustart laufen. Als Starttermin ist Mitte Juni geplant“, sagt Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands.

„Perspektivplanung Schwelme“

Das Gelände des ehemaligen Eisenwerks: Unter diesem Gewerbegebiet ist die Schwelme verrohrt. der Wupperverband erneuert das Rohrsystem. Bauzeit: ein Jahr. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Ursprünglich ging der Wupperverband noch im Dezember 2019 von einem Baustart im April aus. Unter dem Arbeitstitel „Perspektivplanung Schwelme“ soll im Zuge des Hochwasserschutzes ein Engpass der verrohrten Schwelme beseitigt werden. Unter dem Firmengelände des Eisenwerks lauert nämlich eine unsichtbare Gefahr. Die Schwelme ist dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf ca. 600 Metern Länge unterirdisch in ein Korsett gezwängt worden (wir berichteten). Der Knackpunkt: Sowohl beim Eintritt, als auch beim Austritt des Flüsschens, gibt es unterschiedliche Leitungsquerschnitte. An der Nordstraße misst das Rohr 120 cm im Durchmesser, unter dem Eisenwerk-Gelände misst es 60 cm, und wenn es an der B7 wieder hervortritt, wächst der Durchmesser erneut auf 130 cm an. Bei Starkregenereignissen besteht deshalb die Gefahr, dass es zu einem Rückstau kommen kann. Im schlimmsten Fall droht die Gefahr, dass die Hallen auf den Eisenwerkgelände über der verrohrten Schwelme überschwemmt werden könnten. Erschwerend kommt hinzu, dass das rund 120 Jahre alte Rohrsystem marode ist. Der Druck durch das darüber befindliche Erdreich quetscht langsam die Rohre zusammen.

Im Juni sollen nun die Bauarbeiten zur Sanierung der verrohrten Schwelme beginnen. Baustart ist am unterirdischen Einlaufbauwerk auf der Berliner Straße in Höhe der Esso-Tankstelle. Dort treffen die nördliche und die südliche Schwelme zusammen. Der erste Bauabschnitt wird rund sechs Wochen dauern und nicht ohne Verkehrsbehinderungen ablaufen. Die ehemalige Bundesstraße ist dort vierspurig, zwei Spuren in jeder Richtung. Die Baugrube wird mitten auf der Fahrbahn liegen. Geplant sei, so Susanne Fischer, den Verkehr in Höhe der Baustelle in jeder Richtung einspurig vorbei zu führen. „In NRW ist dann Ferienzeit, die Auslastung der Straße geringer“, so die Pressesprecherin. Der zweite Bauabschnitt wird sich komplett auf dem Gelände des einstigen Eisenwerks abspielen. Insgesamt geht Susanne Fischer von einer Bauzeit von ca. einem Jahr aus.

Die Gesamtkosten für die Umsetzung der „Perspektivplanung Schwelme“ belaufen sich auf 2,73 Millionen Euro. „Wir bekommen Fördermittel für den Hochwasserschutz der Bezirksregierung Arnsberg“, sagt die Vertreterin des Wupperverbands, spricht in diesem Zusammenhang von einer langfristigen Perspektive auf Jahrzehnte angelegt, das Flüsschen aufzuwerten und zu entwickeln. 60 Prozent der Kosten sind durch Fördermittel abgedeckt, 40 Prozent muss die Stadt Schwelm tragen. „Es ist ein einzeln veranlasstes Projekt mit nur einem Nutznießer. Und das ist die Stadt Schwelm“, so Susanne Fischer.

Für Schwelms Beigeordneten Ralf Schweinsberg ist der nun gewonnene Finanzierungsschlüssel dennoch eine gute Lösung. Sein Dank gilt insbesondere dem Wupperverband, der mit dem Projekt „Perspektivplanung Schwelme“ erst das Abgreifen öffentlicher Gelder möglich gemacht hatte. Früher wurde die Verrohrung von Gewässern gefördert, heute gibt es von der Bezirksregierung in der Regel nur noch Geld für die Offenlegung eines Gewässers. „Eine Offenlegung hätte auf einem Industriegelände nicht gepasst“, so Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbands im Dezember bei Vorstellung des Projekts vor dem Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Am Ende eines langen Abstimmungsverfahrens dann der Kompromiss, 610 Meter eines an anderer Stelle verrohrten Trassenverlaufs der Schwelme offen zu legen. Ein Kompromiss, der letztendlich den Bürgern der Kreisstadt richtig Geld spart, nämlich rund 1,7 Millionen Euro.

Projekt mit 23 Jahren Vorlauf

Das Problem der mit verschiedenen Rohrquerschnitten verrohrten Schwelme unter dem Eisenwerkgelände ist seit Jahrzehnten bekannt. Und doch hat es 23 Jahre gedauert, unzähliger Gespräche zwischen Stadt, Wupperverband, den Grundstückseigentümern Vits und Albano-Müller und der Bezirksregierung Arnsberg bedürft und wegen der Kostenfrage letztendlich des Spruchs eines Verwaltungsrichters gebraucht, bis die Sanierung und Neuverrohrung der Schwelme in trockenen Tüchern war.