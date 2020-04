Ennepe-Ruhr. Die neuen Corona-Zahlen sind da. Am Wochenende gibt es zwei weitere Todesfälle wegen des Corona-Virus’ zu beklagen. Beide stammen aus Gevelsberg.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie? Für wen gibt es Ausnahmen beim Grenzverkehr? Was sollten Sie beachten, wenn Sie befürchten, sich mit dem Virus infiziert zu haben?

Aktuelle Zahlen

Der Ennepe-Ruhr-Kreis vermeldet zwei weitere Corona-Todesfälle vermelden. Eine 80-jährige Gevelsbergerin ist am Sonntag infolge der Infektion verstorben, eine 82-jährige Gevelsbergerin bereits am Samstag in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebiets. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 11. Die Verstorbenen stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (2), Hattingen (2), Schwelm (2) und Witten (2).

Die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet liegt aktuell (Sonntag, 26. April) bei 375. Davon gelten 300 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 2 gestiegen. Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 8 Corona-Patienten. 3 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 2 davon werden beatmet.

Die aktuell 64 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (6), Gevelsberg (9), Hattingen (12), Herdecke (5), Schwelm (9), Sprockhövel (6), Wetter (1) und Witten (14). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (8), Ennepetal (10), Gevelsberg (31), Hattingen (49), Herdecke (29), Schwelm (38), Sprockhövel (26), Wetter (27) und Witten (82). Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 255 Personen im Kreis.

Ausnahmeregelungen

Bürger, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren und zurückkehren, müssen nach der geltenden „CoronaEinreiseVerordnung“ für 14 Tage in Quarantäne gehen. Außerdem müssen sie sich beim Gesundheitsamt melden. Möglich ist dies über Anrufe beim Bürgertelefon (02333/4031449, täglich 8 bis 18 Uhr) oder unter 02336/93 4008 im Schwelmer Kreishaus (täglich 6 bis 22 Uhr) anrufen.

Um das grenzüberschreitende Zusammenleben aufrechtzuerhalten und die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens zu gewährleisten, gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung für bestimmte Personengruppen Ausnahmen von der 72-Stunden-Regel. Grundvoraussetzung dafür: Es liegen keine Symptome vor, die auf eine Corona Erkrankung hindeuten.

Nicht betroffen sind dann Grenzpendler, die bedingt durch ihren Beruf oder für ihre Ausbildung für einen Zeitraum von bis zu fünf Tage ein- und ausreisen, Beschäftigte, die im grenzüberschreitenden Personen-, Waren- und Gütertransport tätig sind sowie Menschen, deren Tätigkeiten der Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und der Aufgaben des Staates dienen.

Auch für Personen, die einen triftigen Reisegrund haben, gelten Ausnahmebestimmungen. Darunter fallen vor allem soziale Gründe wie ein geteiltes Sorgerecht, dringende medizinische Behandlungen, Betreuung von Kindern, Pflege von Angehörigen und Ähnliches. Diese Ausnahmen gelten, ohne dass es einer von einer Behörde erteilten Ausnahmegenehmigung bedarf. Weitere Ausnahmen und Befreiungen können im Einzelfall zugelassen werden.

Ennepe-Ruhr-Kreis

Wer befürchtet, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, wendet sich direkt an das Bürgertelefon der Kreisverwaltung (02333/4031449, erreichbar täglich von 8 bis 18 Uhr) oder den Ärztlichen Notdienst unter 116117. Die Mitarbeiter werden dem Betroffenen Fragen zu seinen Symptomen stellen und klären, ob nach den gültigen Kriterien des Robert-Koch-Instituts ein Abstrich nötig sein könnte.

Auf ihrer Internetseite (www.en-kreis.de) liefert die Kreisverwaltung umfangreiche und aktuelle Informationen über das Coronavirus. Dazu zählen Angaben zum Testverfahren durch das Gesundheitsamt ebenso wie Details über das Corona Behandlungszentrum in Witten, die Bürgertelefone der Stadtverwaltungen und Beratungsangebote des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Wirtschaftsförderung und der Frauenberatung.