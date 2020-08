Zwei Jugendliche verunglücken auf Mofa in Gevelsberg

Zwei Minderjährige sind am Freitag in Gevelsberg auf einem Mofa verunglückt.

Zwei Minderjährige sind am Freitag in Gevelsberg auf einem Mofa verunglückt. Um 15.25 Uhr beabsichtigte ein 15-jähriger Gevelsberger zusammen mit seiner 12-jährigen Sozia auf einem Mofa von der Heidestraße in die Wittener Straße einzubiegen. Beim Anfahren rutschte jedoch das Hinterrad des Mofas auf regennasser Fahrbahn weg und beide kamen zu Fall. Die eingesetzte Rettungswagenbesatzung konnte beide noch am Unfallort leicht verletzt in die Obhut der Mutter übergeben.