29 Millionen untaugliche Masken? Bundesinstitut widerspricht

In Sachsen müssen die Bürger seit Montag im Nahverkehr und beim Einkaufen Schutzmasken tragen, in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern soll ab nächster Woche eine Maskenpflicht gelten. In NRW soll es vorerst bei einer Empfehlung bleiben.

Auf eine Maskenpflicht verzichte man auch deswegen, weil der Handel nicht sicherstellen könne, ausreichend Alltags-Masken für alle Bürger bereitstellen zu können, so der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gegenüber unserer Redaktion.

Paradoxerweise lagern in Essen 60.000 solcher Masken in Kartons und werden dort auch vorerst weiter unter Verschluss bleiben. Denn nach ersten Zweifeln des Essener Gesundheitsdezernenten überprüften Experten der Analytischen Task Force der Feuerwehr Essen die vom Land NRW verteilten Masken auf ihre Qualität. Das Ergebnis ist vernichtend.

Mund-Nasen-Schutzmasken für Pflegeheime unbrauchbar

Die Mund-Nasen-Schutzmasken, die das Land 29 millionenfach beim Automobilzulieferer DFA Bielefeld in Auftrag gegeben hat, seien für ihre eigentliche Bestimmung ungeeignet, so die Stadt Essen. Deshalb habe die Stadt beschlossen, die Schutzmasken nicht zu verteilen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollten die NRW-Städte die Masken in erster Linie an Pflegeeinrichtungen verteilen.

Inzwischen haben sich Stadt und Ministerium telefonisch über die Beschaffenheit der Masken ausgetauscht. Auch mit dem Hersteller hat es Rücksprachen gegeben, versichern Stadtsprecherin Silke Lenz und Ralf Dopheide, Geschäftsführender Gesellschafter der DFA Bielefeld.

Demnach solle es für zukünftige Lieferungen Verbesserungen des Produktes geben, etwa bei der Nasenklammer und dem Befestigungs-Gummi. Außerdem sollen künftig komplette Masken – und nicht die Einzelteile – verschickt werden. Der Hersteller werde der Stadt Essen überdies für die bereits vorliegenden Mund-Nasen-Schutzmasken die verbesserten Nasenklammern zukommen lassen. „Damit wird ein möglicher Einsatz der Masken in Essener Pflegeeinrichtungen getestet“, so Silke Lenz.

Das Robert-Koch-Institut hält nach eigenen Angaben MNS für ausreichend bei der Behandlung und Pflege von Erkrankten mit unspezifischen akuten Atemwegsinfektionen, sofern sowohl die erkrankte als auch die behandelnde Person einen Schutz tragen.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte widerspricht Stadt Essen

Ob die rund drei Millionen Masken, die das Land NRW schon verteilen ließ, für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen unbrauchbar sind oder nicht, beantwortet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Nachfrage unserer Redaktion etwas umständlich mit dem Verweis darauf, dass die Masken nicht bei invasiven Eingriffen oder zur Behandlung von Corona-Patienten verwendet werden dürfen.

Dass dem Hersteller die Produktion der Masken gleichwohl genehmigt wurde, liege im Wesentlichen an den Nachweisen zum Aufbau des Produktes aus mehrlagigem Vliesmaterial, angemessener Filtrationsleistung, gutem Widerstand gegen Durchfeuchtung und biologischer Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien. Für das NRW-Gesundheitsministerium bedeutet das, die Masken können und sollen bei Bedarf in Pflegeheimen zum Einsatz kommen.