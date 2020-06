50.000 Essener Sportler profitieren von Landesförderung

Essen Rund acht Millionen Euro fließen in die Instandhaltung von Sportstätten. Essener Sportbund verteilt Gelder an 68 Vereine.

So etwas wird sich so schnell nicht wiederholen. Da ist sich Wolfgang Rohrberg, Geschäftsführer des Essener Sportbundes (Espo), sicher. Denn wann hat es so etwas schon einmal gegeben? Dass das Land NRW das Geld zugunsten von Sportvereinen mit vollen Händen ausgibt?

300 Millionen Euro, verteilt über vier Haushaltsjahre, stellt das Land für die Sanierung von Sportanlagen, die sich im Besitz von Vereinen befinden oder von diesen langfristig gepachtet wurden, zur Verfügung. Davon fließen rund acht Millionen nach Essen. 68 Sportvereine profitieren davon, weitere 13 haben laut Espo ebenfalls gute Aussichten, etwas aus dem Topf zu erhalten.

Zwei Millionen Euro sind laut Essener Sportbund noch im Topf

"Die Corona-Pandemie kam uns dazwischen, so dass wir einige Anlagen nicht mehr in Augenschein nehmen konnten", sagt Espo-Vorstand Jochen Sander. Nun, da die Corona-Beschränkungen gelockert wurden, will der Espo dies nachholen. Etwa zwei Millionen Euro gibt es noch zu verteilen.

Laut Wolfgang Rohrberg fließt das Geld insbesondere in die Sanierung von Vereinsgebäuden. So habe der MTGV Horst sein Vereinsheim dank eines Zuschusses in Höhe von 36.438 Euro bereits Instand setzen können. 50 Prozent der Kosten übernimmt das Land. 61 Vereine erhalten gar eine finanzielle Zuwendung von 70 Prozent. Weitere fünf Prozent legt die Stadt aus ihren Sportfördermitteln oben drauf. Den verbliebenen Anteil müssen die Clubs aufbringen, und sei es in Form von Muskelhypothek.

80 von rund 150 Essener Sportvereinen hatten finanzielle Förderung beantragt

80 der rund 150 Essener Sportvereine hatten laut Espo Anträge auf eine finanzielle Förderung eingereicht. Die beantragten Gelder summierten sich auf rund 19 Millionen Euro. Folglich konnte nicht jeder Wunsch erfüllt werden, so Wolfgang Rohrberg. Nur ein einziger Antrag sei abgelehnt worden: Der eines Tennisvereins, der gerne seinen Parkplatz mit finanzieller Hilfe des Landes erneuert hätte.

Andere mussten Abstriche machen, weshalb der Espo ihre Anträge aus formalen Gründen erst einmal zurückweisen musste, wie Jochen Sander erläutert. Im zweiten Anlauf stehen die Signale dann auf Grün. Wünsche nach einer neuen EDV-Ausstattung oder einer Solaranlage fürs Dach des Vereinsheims könnten jedoch nicht berücksichtigt werden.

Den größten Batzen erhält der traditionsreiche Etuf am Baldeneysee

Welcher Verein wie viel Geld bekommt - dazu hüllte sich der Espo im Gespräch mit der Presse in Schweigen. Noch im März hatte der Sportbund eine erste Liste mit Vereinen veröffentlicht, die in Genuss einer 50-prozentigen Förderung kommen. Dazu gab es durchaus kritische Anmerkungen, wie Rohrberg einräumt.

Warum etwa der Tennisclub Bredeney 51.346 Euro für sein Vereinsheim bekommt, habe nicht jeder, der die Szene kennt, nachvollziehen können. "Hinter dem TC Bredeney steht ein Mäzen, der dafür sorgt, das hochklassiges Tennis gespielt wird", sagt Rohrberg dazu. Doch der Sponsor finanziere eben nicht den gesamten Verein.

Den größten Batzen, so viel verrät der Espo dann doch, erhält der traditionsreiche Etuf. 800.000 Euro fließen an den Baldeneysee. Insgesamt profitieren nach Angaben des Sportbundes 50.000 Essener Sportler von den Zuschüssen des Landes.